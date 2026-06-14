Трамп провел горячий разговор с Нетаньяху после атаки на Бейрут: не сдерживал гнева и ругани

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялся еще один резкий разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Трамп рассказал Axios, что "не мог поверить своим глазам", когда увидел, как Израиль начал атаку на Бейрут.

"Зачем Биби нужно было совершать эту, б...ь, атаку? Я был так, б...ь, в ярости, я дал ему знать", — сказал он.

"У него нет, б...ь, здравого смысла, я дал ему это понять", — добавил президент США.

Тем не менее, Трамп все еще надеялся, что сегодня будет подписано соглашение с Ираном.

"Это задержало подписание на несколько часов, оно должно было состояться сейчас, а теперь запланировано на несколько часов позже", — сказал он.

Издание отмечает, что это не первый раз, когда Трамп критикует Нетаньяху за действия Израиля в последние недели.

Трамп рассказал Axios, что сказал Нетаньяху: "Вам лучше быть осторожным, иначе вы очень скоро останетесь одни".

Добавим

Axios первым сообщил о "горячем" телефонном разговоре между двумя лидерами на прошлой неделе, когда Трамп, как сообщается, сказал Нетаньяху, что тот "невероятно сумасшедший".

В своем предыдущем посте в Truth Social Трамп призвал все стороны "прекратить" боевые действия, добавив, что США и Иран "очень близки" к соглашению.

Трамп заявил, что нападение Израиля на Бейрут «не должно было произойти»

Напомним

Израиль нанес удары по объектам инфраструктуры группировки "Хезболла" в районе Дахия в Бейруте.

В Иране заявили, что израильский удар по Бейруту может подорвать переговоры с США о прекращении войны