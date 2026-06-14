Трамп заявил, что нападение Израиля на Бейрут «не должно было произойти»
Киев • УНН
Трамп осудил удар Израиля по Бейруту из-за подготовки мирного соглашения с Ираном. Он призвал стороны прекратить огонь ради стабильности в регионе.
Президент США Дональд Трамп в публикации на Truth Social раскритиковал Израиль за нападение на южные пригороды ливанской столицы Бейрута сегодня утром, поскольку Вашингтон и Тегеран так близки к мирному соглашению, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Трамп заявил, что больше не должно быть нападений на Ливан, с чем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вряд ли согласится.
Сегодняшнее нападение на Бейрут не должно было произойти, особенно в такой особенный день, когда мы так близки к мирному соглашению с Ираном. Израиль имеет право защищаться от угроз, но нападение, на которое он ответил, было очень незначительным и бессмысленным, никто не пострадал, не получил ранений и не погиб, и оно не должно срывать этот важный процесс. Мы очень близки к соглашению, которое принесет мир в регион, включая Ливан, и все стороны должны прекратить нападения. Израиль не должен больше нападать на территории Ливана, но и любые другие стороны, включая "Хезболлу", не должны больше нападать на Израиль. Это может стать началом долгого и прекрасного мира — давайте не портить его!
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Напомним
Израиль нанес удары по объектам инфраструктуры группировки "Хезболла" в районе Дахия в Бейруте.