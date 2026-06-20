Трамп похвалил Нетаньяху после восстановления перемирия между Израилем и «Хезболлой»

Президент США Дональд Трамп высоко оценил роль премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после того, как Израиль и группировка "Хезболла" договорились о возобновлении режима прекращения огня в Ливане, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Выступая на объединенной базе Эндрюс, Трамп назвал Нетаньяху "премьер-министром-воином" и заявил, что израильский лидер заслуживает признания за свои действия.

Мы были очень грозными, а Биби Нетаньяху - премьер-министр-воин, и его следует признать именно таким. Они должны отдать ему должное, потому что он действительно это сделал – сказал Трамп.

Напряженность между союзниками

Заявление американского президента прозвучало всего через несколько дней после публичной критики Израиля со стороны представителей администрации США. В Вашингтоне опасались, что военные операции в Ливане могут поставить под угрозу переговорный процесс между США и Ираном.

Трамп заявил, что призвал Израиль договориться о прекращении огня с "Хезболлой"

В частности, вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что Трамп является "единственным главой государства в мире", который в настоящее время поддерживает Израиль, и призвал израильское руководство не конфликтовать со своим ключевым союзником.

После серии ударов в Ливане Израиль и "Хезболла" согласились восстановить перемирие. Именно обострение ситуации ранее привело к отмене запланированной поездки Вэнса для официального подписания соглашения между США и Ираном.

Израиль заявил о готовности соблюдать прекращение огня с «Хезболлой» - посол в США