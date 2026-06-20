Трамп похвалил Нетаньяху после восстановления перемирия между Израилем и «Хезболлой»
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп похвалил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после возобновления перемирия между Израилем и группировкой «Хезболла» в Ливане. Трамп назвал Нетаньяху «премьер-министром-воином» и призвал отдать ему должное.
Президент США Дональд Трамп высоко оценил роль премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после того, как Израиль и группировка "Хезболла" договорились о возобновлении режима прекращения огня в Ливане, сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Выступая на объединенной базе Эндрюс, Трамп назвал Нетаньяху "премьер-министром-воином" и заявил, что израильский лидер заслуживает признания за свои действия.
Мы были очень грозными, а Биби Нетаньяху - премьер-министр-воин, и его следует признать именно таким. Они должны отдать ему должное, потому что он действительно это сделал
Напряженность между союзниками
Заявление американского президента прозвучало всего через несколько дней после публичной критики Израиля со стороны представителей администрации США. В Вашингтоне опасались, что военные операции в Ливане могут поставить под угрозу переговорный процесс между США и Ираном.
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В частности, вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что Трамп является "единственным главой государства в мире", который в настоящее время поддерживает Израиль, и призвал израильское руководство не конфликтовать со своим ключевым союзником.
После серии ударов в Ливане Израиль и "Хезболла" согласились восстановить перемирие. Именно обострение ситуации ранее привело к отмене запланированной поездки Вэнса для официального подписания соглашения между США и Ираном.
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