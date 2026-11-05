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Британский суд признал бывшего мужа Кэти Перри виновным в изнасиловании и сексуальных нападениях

Киев • УНН

 • 1314 просмотра

Лондонский суд признал Рассела Брэнда виновным в изнасиловании и трех эпизодах сексуального насилия. Приговор огласят в понедельник.

Британский суд признал бывшего мужа Кэти Перри виновным в изнасиловании и сексуальных нападениях
Рассел Брэнд. Фото: REUTERS/Jack Taylor

В четвер лондонский суд признал британского комика и актёра Рассела Брэнда виновным в изнасиловании и сексуальном насилии, ему грозит длительный тюремный срок, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Брэнд — в своё время один из самых известных телеведущих Великобритании и бывший муж американской певицы Кэти Перри — отрицал обвинения, утверждая, что описанные события либо происходили по взаимному согласию, либо были выдуманы или переосмыслены.

Прокуроры охарактеризовали 51-летнего артиста, известного по ролям в фильмах "В пролёте" (Get Him to the Greek) и "Артур", как безжалостного сексуального хищника.

Лондонский коронный суд Саутуарка признал его виновным по одному пункту обвинения в изнасиловании и по трём пунктам — в сексуальном насилии. Вместе с тем его оправдали по двум другим обвинениям в изнасиловании и попытке совершить действия сексуального характера.

Судья Джоэл Беннатан сообщил, что приговор будет оглашён в понедельник и что подсудимому грозит длительное заключение. Брэнда отвели в камеру предварительного содержания в ожидании рассмотрения ходатайства об освобождении под залог.

Бывший муж Кэти Перри предстал перед судом за сексуальные преступления, прокуроры называют его "настоящим хищником"14.10.26, 15:59 • 30782 просмотра

По словам прокуроров, вменяемые деяния охватывают период с 1999 по 2009 год — время, когда Брэнд прошёл путь от выступлений в жанре стендап на небольших площадках до карьеры телеведущего и звезды голливудских фильмов.

В суде прозвучали эмоциональные показания шести потерпевших; все они имеют право на пожизненную анонимность. Женщины не были знакомы друг с другом, но обратились в полицию после выхода в 2023 году телевизионного документального фильма и публикаций в прессе, в которых другие женщины выдвинули анонимные обвинения против Брэнда.

Наиболее подробные показания касались изнасилования, совершённого в 2009 году. Потерпевшая познакомилась с Брэндом после его выступления, после чего в его гримёрке между ними произошёл половой акт.

Женщина рассказала, что через несколько дней пришла к нему домой, где во время секса по взаимному согласию он совершил в отношении неё анальное изнасилование. По её словам, после этого он приказал ей убрать кровь и беспорядок.

Также его признали виновным в сексуальном насилии в отношении женщины в лондонском баре в 2004 году: по словам потерпевшей, во время вечеринки он подошёл к ней и схватил за грудь. Его также признали виновным в инциденте 2004 или 2005 года: женщина, работавшая на радиостанции, сообщила, что он напал на неё — действовал неистово и агрессивно — в присутствии своего окружения.

Кроме того, его признали виновным в инциденте 2009 года, когда во время работы над продвижением проекта он потребовал, чтобы женщина сделала ему массаж, а затем на глазах у двух его коллег просунул голову ей между ног.

Антонина Туманова

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