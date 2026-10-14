Бывший муж Кэти Перри предстал перед судом за сексуальные преступления, прокуроры называют его "настоящим хищником"

Рассел Брэнд. Фото: REUTERS/Jack Taylor

Актёр и комик Рассел Брэнд, который в своё время был одним из самых известных телеведущих Великобритании, действовал как безжалостный хищник: ради удовлетворения своего ненасытного сексуального влечения он насиловал женщин или совершал в отношении них сексуальное насилие, игнорируя их протесты. Об этом заявили прокуроры, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

51-летний Брэнд, бывший муж американской певицы Кэти Перри, предстал перед судом по обвинениям в трёх эпизодах изнасилования, трёх эпизодах сексуального насилия и одном эпизоде совершения действий сексуального характера без согласия потерпевшей; эти обвинения касаются шести женщин и событий, происходивших в период с 1999 по 2009 год.

Он отвергает все обвинения и позднее представит в суде свою линию защиты.

«Сегодня я чувствую себя благословлённым, — сказал он, прибыв в лондонский Королевский суд Саутварка. — Конечно, я волнуюсь, но надеюсь, что этот процесс приведёт к положительным результатам для всех участников».

Начав изложение дела, прокурор Риэл Карми-Джонс отметила, что некоторые из шести женщин, выдвинувших обвинения, сопротивлялись, тогда как другие не имели возможности отреагировать на его домогательства. По её словам, для Брэнда это не имело никакого значения.

«Его влечение — сильное желание сексуального контакта — было неразборчивым и ненасытным», — сказала прокурор.

Хотя он мог быть забавным, обаятельным и приятным в общении, когда чего-то хотел, ему также была присуща детская уверенность в том, что любое его желание должно быть удовлетворено, добавила она.

«Он был безжалостным, расчётливым, манипулятивным и, по мнению стороны обвинения, — сексуальным хищником», — заявила Карми-Джонс.

По её словам, предполагаемые преступления совершались на протяжении десятилетия, пока он строил карьеру — от выступлений в жанре стендап-комедии до работы телеведущим, актёром и звездой голливудских фильмов.

Добавим

Первый из этих эпизодов, как утверждается, произошёл в 1999 году, когда он выступал с шоу на полях конференции Лейбористской партии в Борнмуте. Первая заявительница, которая смотрела шоу и считала, что Брэнд — гей, заявила, что он изнасиловал её в гостиничном номере; она пригласила его туда, потому что думала, что его заинтересовало дело, о котором она с ним говорила.

По словам прокурора, один из коллег-артистов, выступавший вместе с ним на том шоу, рассказал, что Брэнд хвастался своим желанием переспать с 5000 женщин в течение жизни.

Его обвиняют в том, что в 2001 году он пытался затащить женщину в туалетную кабинку в офисе MTV Europe, где она работала. Три года спустя другая женщина заявила, что он затащил её в туалетную кабинку в баре, а затем совершил акт орального изнасилования.

Примерно в то же время — в 2004 или 2005 году — женщина, работавшая в медиакомпании, сообщила, что он совершил в отношении неё действия сексуального характера без её согласия в её офисе.

Пятая заявительница — его поклонница — рассказала, что в 2009 году занималась с ним сексом по взаимному согласию у него дома, но затем он совершил в отношении неё акт анального изнасилования, отметил прокурор. Шестая заявительница, работавшая на телеканале Channel 4, утверждает, что в том же году Брэнд потребовал от неё массажа, а затем прижался лицом к её паху.

Во время допроса в полиции Брэнд отказался отвечать на вопросы, но предоставил письменные показания, в которых заявил, что не помнит этих инцидентов и никогда не совершал действий сексуального характера без согласия партнёрши, хотя и признал, что занимался сексом в туалетных кабинках во время вечеринок, сообщила Карми-Джонс.

По словам прокурора, женщины, которых касается это дело, не были знакомы между собой и в своё время не обращались в полицию по разным причинам, однако решили заявить о своих жалобах после выхода в 2023 году телепередачи и публикации в прессе, где другие женщины выдвинули анонимные обвинения.

Брэнд сидел на скамье подсудимых в тёмном костюме и тонком белом шарфе, пристально глядя вперёд.

Судебный процесс, который, как ожидается, продлится около шести недель, привлек огромное внимание СМИ: для размещения большего числа журналистов был открыт дополнительный зал суда, а многие медиаресурсы запустили ежедневные подкасты.

Комик, известный своим эпатажным стилем и внешностью, приобрел популярность в Великобритании еще до того, как начал сниматься в кино — в частности, в фильме «В пролете» (Get Him to the Greek) 2010 года; в том же году он женился на Перри. В 2012 году они развелись.

В последнее время Бранд участвует в онлайн-трансляциях, где обсуждает политику США, религию и свободу слова.