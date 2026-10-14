Ексчоловік Кеті Перрі постав перед судом за сексуальні злочини, прокурори називають його "справжнім хижаком"

Рассел Бренд. Фото: REUTERS/Jack Taylor

Актор і комік Рассел Бренд, який свого часу був одним із найвідоміших телеведучих Великої Британії, діяв як безжальний хижак: заради задоволення свого ненаситного сексуального потягу він ґвалтував жінок або вчиняв щодо них сексуальне насильство, ігноруючи їхні протести. Про це заявили прокурори, передає УНН із посиланням на Reuters.

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51-річний Бренд, колишній чоловік американської співачки Кеті Перрі, постає перед судом за звинуваченнями у трьох епізодах зґвалтування, трьох епізодах сексуального насильства та одному епізоді дій сексуального характеру без згоди потерпілої; ці звинувачення стосуються шести жінок і подій, що відбувалися в період з 1999 по 2009 рік.

Він відкидає всі звинувачення і представить свою лінію захисту в суді пізніше.

"Сьогодні я почуваюся благословенним, — сказав він, прибувши до лондонського Королівського суду Саутворка. — Звісно, ​​я хвилююся, але сподіваюся, що цей процес призведе до позитивних результатів для всіх учасників".

Розпочинаючи виклад справи, прокурор Ріел Кармі-Джонс зазначила, що деякі з шести жінок, які висунули звинувачення, чинили опір, тоді як інші не мали змоги відреагувати на його домагання. За її словами, для Бренда це не мало жодного значення.

"Його потяг — сильне бажання сексуального контакту — був безрозбірливим і ненаситним", — сказала прокурор.

Хоча він міг бути кумедним, чарівним і приємним у спілкуванні, коли чогось прагнув, йому також була притаманна дитяча переконаність у тому, що будь-яке його бажання має бути задоволене, додала вона.

"Він був безжальним, розважливим, маніпулятивним і, на переконання сторони обвинувачення, — сексуальним хижаком", — заявила Кармі-Джонс.

За її словами, ймовірні злочини вчинялися протягом десятиліття, поки він будував кар'єру — від виступів у жанрі стендап-комедії до роботи телеведучим, актором і зіркою голлівудських фільмів.

Додамо

Перший із цих епізодів, як стверджується, стався у 1999 році, коли він виступав із шоу на полях конференції Лейбористської партії в Борнмуті. Перша заявниця, яка дивилася шоу й вважала, що Бренд — гей, заявила, що він зґвалтував її в номері готелю; вона запросила його туди, бо думала, що він зацікавився справою, про яку вона з ним говорила.

За словами прокурора, один із колег-артистів, що виступав із ним на тому шоу, розповів, що Бренд хвалився своїм бажанням переспати з 5000 жінок протягом життя.

Його звинувачують у тому, що у 2001 році він намагався затягнути жінку до туалетної кабінки в офісі MTV Europe, де вона працювала. Через три роки інша жінка заявила, що він затягнув її до туалетної кабінки в барі, а потім вчинив акт орального зґвалтування.

Приблизно в той самий час — у 2004 чи 2005 році — жінка, яка працювала в медіакомпанії, повідомила, що він вчинив щодо неї дії сексуального характеру без її згоди в її офісі.

П’ята заявниця — його шанувальниця — розповіла, що у 2009 році мала з ним секс за взаємною згодою в нього вдома, але потім він вчинив щодо неї акт анального зґвалтування, зазначив прокурор. Шоста заявниця, яка працювала на телеканалі Channel 4, стверджує, що того ж року Бренд вимагав від неї масажу, а потім притиснувся обличчям до її паху.

Під час допиту в поліції Бренд відмовився відповідати на запитання, але надав письмові свідчення, в яких заявив, що не пам’ятає цих інцидентів і ніколи не вчиняв дій сексуального характеру без згоди партнерки, хоча й визнав, що займався сексом у туалетних кабінках під час вечірок, повідомила Кармі-Джонс.

За словами прокурора, жінки, яких стосується ця справа, не були знайомі між собою й свого часу не зверталися до поліції з різних причин, однак вирішили заявити про свої скарги після виходу у 2023 році телепередачі та публікації в пресі, де інші жінки висунули анонімні звинувачення.

Бранд сидів на лаві підсудних у темному костюмі та тонкому білому шарфі, пильно дивлячись уперед.

Судовий процес, що, як очікується, триватиме близько шести тижнів, привернув величезну увагу ЗМІ: для розміщення більшої кількості журналістів було відкрито додаткову залу суду, а чимало медіаресурсів запустили щоденні подкасти.

Комік, відомий своїм епатажним стилем та зовнішністю, здобув популярність у Британії ще до того, як почав зніматися в кіно — зокрема, у фільмі "Втеча з Вегаса" (Get Him to the Greek) 2010 року; того ж року він одружився з Перрі. У 2012 році вони розлучилися.

Останнім часом Бранд бере участь в онлайн-трансляціях, де обговорює політику США, релігію та свободу слова.