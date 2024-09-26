Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Капитолий США для встречи с законодателями, передает УНН со ссылкой на AFP.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетит Капитолий США, чтобы встретиться с законодателями от Демократической и Республиканской партии.

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Президент Украины Зеленский проведет короткую встречу с Байденом 25 сентября и развернутую 26 сентября в ООН. Цель визита - передать план победы Украины президенту США, кандидатам в президенты и Конгрессу.