Зеленский прибыл в Капитолий США

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После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
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После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

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Мошенничество считается доблестью. Эксперт рассказал, когда в Украине перестал работать институт деловой репутации
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Мошенничество считается доблестью. Эксперт рассказал, когда в Украине перестал работать институт деловой репутации

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Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики
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Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики

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Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп
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Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы
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Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

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Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт
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Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт

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"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия
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"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия

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На Киевщине детям-переселенцам нравится посещать местные школы и детские сады
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На Киевщине детям-переселенцам нравится посещать местные школы и детские сады

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Эксперт рассказал, как поменялся рынок недвижимости в Украине в последнее время
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Эксперт рассказал, как поменялся рынок недвижимости в Украине в последнее время

Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом
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Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский прибыл в Капитолий США

Зеленский прибыл в Капитолий США

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 15:21  •  4059 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Капитолий США для встречи с конгрессменами. Цель визита - передать план победы Украины президенту США, кандидатам в президенты и Конгрессу.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Капитолий США для встречи с законодателями, передает УНН со ссылкой на AFP.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетит Капитолий США, чтобы встретиться с законодателями от Демократической и Республиканской партии.

Ранее

Президент Украины Зеленский проведет короткую встречу с Байденом 25 сентября и развернутую 26 сентября в ООН. Цель визита - передать план победы Украины президенту США, кандидатам в президенты и Конгрессу.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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