Зеленский прибыл в Капитолий США
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Капитолий США для встречи с конгрессменами. Цель визита - передать план победы Украины президенту США, кандидатам в президенты и Конгрессу.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Капитолий США для встречи с законодателями, передает УНН со ссылкой на AFP.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетит Капитолий США, чтобы встретиться с законодателями от Демократической и Республиканской партии.
Ранее
Президент Украины Зеленский проведет короткую встречу с Байденом 25 сентября и развернутую 26 сентября в ООН. Цель визита - передать план победы Украины президенту США, кандидатам в президенты и Конгрессу.