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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский встретился с Байденом в Белом доме

Зеленский встретился с Байденом в Белом доме

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 18:42  •  4852 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом. Зеленский должен представить американскому лидеру свой план победы и встретиться с вице-президентом Камалой Харрис.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

По сообщениям, Президент Украины должен представить американскому главе свой план победы.

"... мы четко даем понять, что поддерживаем Украину сейчас и в будущем. Нам есть что обсудить... Позвольте мне быть ясным. россия не победит в войне. россия не победит. Украина победит и будет рядом с вами на каждом шагу", – сказал Байден в начале встречи.

Добавим, также после встречи с Байденом ожидается и встреча Зеленского с Камалой Харрис.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом. Ранее Зеленский посетил Капитолий для обсуждения Плана победы Украины с конгрессменами.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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