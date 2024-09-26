Зеленский встретился с Байденом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

По сообщениям, Президент Украины должен представить американскому главе свой план победы.

"... мы четко даем понять, что поддерживаем Украину сейчас и в будущем. Нам есть что обсудить... Позвольте мне быть ясным. россия не победит в войне. россия не победит. Украина победит и будет рядом с вами на каждом шагу", – сказал Байден в начале встречи.

Добавим, также после встречи с Байденом ожидается и встреча Зеленского с Камалой Харрис.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом. Ранее Зеленский посетил Капитолий для обсуждения Плана победы Украины с конгрессменами.