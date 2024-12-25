Подготовка к Рамштайну: Боев и атташе США согласовали приоритеты сотрудничества

Заместитель министра обороны Сергей Боев провел встречу и обсудил приоритеты в работе с генерал-майором Китом Филлипсом, новоназначенным атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине, передает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Сергей Боев поздравил генерал-майора Кита Филлипса с назначением на должность и подчеркнул важность его роли для дальнейшего укрепления партнерских отношений Украины и США.

Радостно приветствую вас в Киеве. Впереди много работы - подведение итогов 2024 года, согласование планов на 2025-й и отслеживание предоставления объявленной помощи

По информации заместитель министра обороны Украины проинформировал американского атташе о текущих проектах и добавил, что Украине важно понимать ресурсы, на которые стоит рассчитывать в следующем году.

Также они обсудили подготовку к заседанию в формате Рамштайн и важность быстрых решений, учитывая ситуацию на фронте и ограниченность во времени.

Также один из приоритетов - финализировать стратегию военной помощи. Мы имеем полный перечень необходимой амуниции и вооружения, с указанием бригад и их боевых задач.