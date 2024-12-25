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Подготовка к Рамштайну: Боев и атташе США согласовали приоритеты сотрудничества

Подготовка к Рамштайну: Боев и атташе США согласовали приоритеты сотрудничества

Киев  •  УНН

 • 3321 просмотра

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Заместитель министра обороны Сергей Боев провел встречу с новым военным атташе США Китом Филлипсом. Стороны обсудили стратегию военной помощи на 2025 год и сотрудничество в сфере ОПК.

Заместитель министра обороны Сергей Боев провел встречу и обсудил приоритеты в работе с генерал-майором Китом Филлипсом, новоназначенным атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине, передает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали 

Сергей Боев поздравил генерал-майора Кита Филлипса с назначением на должность и подчеркнул важность его роли для дальнейшего укрепления партнерских отношений Украины и США.

Радостно приветствую вас в Киеве. Впереди много работы - подведение итогов 2024 года, согласование планов на 2025-й и отслеживание предоставления объявленной помощи

- сказал заместитель министра обороны Сергей Боев.

По информации заместитель министра обороны Украины проинформировал американского атташе о текущих проектах и добавил, что Украине важно понимать ресурсы, на которые стоит рассчитывать в следующем году.

Также они обсудили подготовку к заседанию в формате Рамштайн и важность быстрых решений, учитывая ситуацию на фронте и ограниченность во времени. 

Также один из приоритетов - финализировать стратегию военной помощи. Мы имеем полный перечень необходимой амуниции и вооружения, с указанием бригад и их боевых задач.

- подчеркнул Сергей Боев.

К тому же было обсуждение о сотрудничестве в сфере ОПК, работу по действующим контрактам и инвестиции в производство дронов, боеприпасов и ПВО.

Отдельной темой стали приоритеты в рамках уже существующих программ сотрудничества - PDA, USAI, FMF. Генерал-майор Кит Филлипс заверил в тесном сотрудничестве и дальнейшей помощи Украине от США.

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Атташе подчеркнул, что американцы понимают важность справедливого мира и инструментов, которые для этого требуются.

Напомним 

Кабмин назначил Сергея Боева заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции. 41-летний Боев имеет опыт работы в государственных компаниях и международных банках, а также степень MBA из Уортонской школы.

Алина Волянская

Алина Волянская

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