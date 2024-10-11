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Сергій Боєв призначений заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції

Київ • УНН

 • 10961 перегляди

Кабмін призначив Сергія Боєва заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції. 41-річний Боєв має досвід роботи в державних компаніях та міжнародних банках, а також ступінь MBA з Вортонської школи.

Сергій Боєв призначений заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції

Кабінет міністрів України, за поданням міністра оборони Рустема Умєрова, призначив Сергія Боєва на посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Деталі

До свого призначення 41-річний Сергій Боєв працював заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. У період з 2016 по 2022 роки обіймав керівні посади у державних компаніях НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укргазвидобування".

Раніше Боєв працював у провідних міжнародних банківських установах, а також в консалтинговій компанії The Boston Consulting Group, що забезпечило йому значний досвід у сфері фінансів та управління.

Сергій Боєв має ступінь бакалавра міжнародної економіки, який здобув у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, а також ступінь магістра з ділового адміністрування, який отримав у Вортонській бізнес-школі Університету Пенсильванії (США).

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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