Сергій Боєв призначений заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції
Київ • УНН
Кабмін призначив Сергія Боєва заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції. 41-річний Боєв має досвід роботи в державних компаніях та міжнародних банках, а також ступінь MBA з Вортонської школи.
Кабінет міністрів України, за поданням міністра оборони Рустема Умєрова, призначив Сергія Боєва на посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції, передає УНН із посиланням на Міноборони.
Деталі
До свого призначення 41-річний Сергій Боєв працював заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. У період з 2016 по 2022 роки обіймав керівні посади у державних компаніях НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укргазвидобування".
Раніше Боєв працював у провідних міжнародних банківських установах, а також в консалтинговій компанії The Boston Consulting Group, що забезпечило йому значний досвід у сфері фінансів та управління.
Сергій Боєв має ступінь бакалавра міжнародної економіки, який здобув у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, а також ступінь магістра з ділового адміністрування, який отримав у Вортонській бізнес-школі Університету Пенсильванії (США).
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