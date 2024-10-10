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Міноборони затвердило зразок полегшеного бронежилета для ЗСУ

Міноборони затвердило зразок полегшеного бронежилета для ЗСУ

Київ • УНН

 • 13078 перегляди

Головне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони затвердило зразок-еталон полегшеного бронежилета. Новий бронежилет призначений для захисту життєво важливих органів під час бойових дій, має масу 7,5-12 кг та виконується у чотирьох розмірах.

У четвер, 10 жовтня, Головне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони затвердило зразок-еталон полегшеного бронежилета. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони. 

Деталі

Новий бронежилет призначений для захисту окремих життєво важливих органів тіла під час виконання бойових дій військовослужбовцями ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

Полегшений бронежилет забезпечує високий рівень захисту та комфорт під час виконання бойових завдань, зокрема для військових ССО та ДШВ. Такі бронежилети будуть особливо корисними для військовослужбовців у розвідгрупах та підрозділах, де важливо поєднувати легкість, мобільність та надійність захисту

– зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Усі м’які бронеелементи полегшеного бронежилета мають клас захисту 1, жорсткі бронеелементи мають клас захисту 6+. Полегшений бронежилет виконується у чотирьох розмірах – S, M, L та XL.

Маса полегшеного бронежилета складає від 7,5 до 12 кг залежно від розміру та комплектації. 

Міноборони випробовує "плавучі бронежилети"02.03.24, 15:49 • 28011 переглядiв

У Міноборони пояснили, що затвердження зразка-еталона "Бронежилет полегшений" дозволить закуповувати нові зразки засобів індивідуального захисту та розширити коло постачальників для задоволення потреб ЗСУ та ДССТ.

Доповнення

Комплектність полегшеного бронежилета складається з основних та додаткових елементів. Основний комплект складається з таких елементів:

  • чохол фронтальний з м’яким та жорстким бронеелементом;
  • чохол фронтальний з м’яким балістичним елементом та жорстким бронеелементом та плечовими накладками;
  • камербанд (виконаний по аналогії з системою «‎skeleton»‎);
  • бокові чохли з м’яким балістичним елементом;
  • чохол захисту кишківника у вигляді сумки з м’яким балістичним елементом.

Додаткові елементи комплекту:

  • захист шиї;
  • захист плечей;
  • захист паху;
  • ремінь розвантажувальний тактичний захисний;
  • захист куприка;
  • захист стегон;
  • захист внутрішньої ділянки стегон;
  • конструктивне рішення для військовослужбовців-жінок;
  • елемент надання предмету позитивної плавучості.

У відомстві додали, що додаткові елементи комплекту поставки визначаються замовником. Всі додаткові елементи полегшеного бронежилета мають м’який балістичний захист.

Нагадаємо

Взимку Міністерство оборони України затвердило другий зразок бронежилета для військовослужбовиць

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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