Міноборони затвердило зразок полегшеного бронежилета для ЗСУ

У четвер, 10 жовтня, Головне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони затвердило зразок-еталон полегшеного бронежилета. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони.

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Новий бронежилет призначений для захисту окремих життєво важливих органів тіла під час виконання бойових дій військовослужбовцями ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

Полегшений бронежилет забезпечує високий рівень захисту та комфорт під час виконання бойових завдань, зокрема для військових ССО та ДШВ. Такі бронежилети будуть особливо корисними для військовослужбовців у розвідгрупах та підрозділах, де важливо поєднувати легкість, мобільність та надійність захисту