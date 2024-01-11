Міноборони затвердило другий вид бронежилету для військовослужбовиць: які особливості

Міністерство оборони України затвердило другий зразок бронежилету для військовослужбовиць, повідомили у Міноборони у четвер, пише УНН.

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Його, як повідомляється, розробили в компанії "Темп – 3000".

"Якщо у першому сертифікованому зразку від "Української броні" бронеплита мала вигнуту назовні форму, то в компанії "Темп – 3000" жіночий бронежилет укомплектували демпферними подушками", - повідомили у МОУ.

Як зазначається, вони допоможуть підігнати бронежилет під анатомічні особливості кожної жінки. Усього в комплекті – три подушечки різних розмірів.

Окрім цього, як вказано, для захисту паху виробник розробив додаткову сумочку з м’яким балістичним пакетом.

"Жіночий бронежилет має однакові балістичні характеристики, як і чоловічий", - додали у МОУ.

Випробування, як вказано, тривали три місяці та відбувалися у два етапи. Перший – на зручність носіння військовослужбовицями. Другий – лабораторні випробування (балістичні, не балістичні, тестування матеріалів та фурнітури).

Вага бронежилету – від 10,5 кілограма і більше, залежно від комплектації, повідомили в оборонному відомстві.

У ЗСУ служить понад 40 тисяч жінок. Наша мета – забезпечити наших захисниць бронежилетами, у першу чергу йдеться про військовослужбовиць на передовій. Ми вже поспілкувалися з виробниками. Загалом "Українська броня" за умови завчасного замовлення може виготовити до 10 000 комплектів за 60-90 днів, а компанія "Темп 3000" - 5000 комплектів за місяць