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Міноборони затвердило другий вид бронежилету для військовослужбовиць: які особливості

Міноборони затвердило другий вид бронежилету для військовослужбовиць: які особливості

Київ • УНН

 • 25157 перегляди

Україна затвердила новий бронежилет для військовослужбовиць

Міністерство оборони України затвердило другий зразок бронежилету для військовослужбовиць, повідомили у Міноборони у четвер, пише УНН.

Деталі

Його, як повідомляється, розробили в компанії "Темп – 3000".

"Якщо у першому сертифікованому зразку від "Української броні" бронеплита мала вигнуту назовні форму, то в компанії "Темп – 3000" жіночий бронежилет укомплектували демпферними подушками", - повідомили у МОУ.

Як зазначається, вони допоможуть підігнати бронежилет під анатомічні особливості кожної жінки. Усього в комплекті – три подушечки різних розмірів. 

Окрім цього, як вказано, для захисту паху виробник розробив додаткову сумочку з м’яким балістичним пакетом. 

"Жіночий бронежилет має однакові балістичні характеристики, як і чоловічий", - додали у МОУ.

Випробування, як вказано, тривали три місяці та відбувалися у два етапи. Перший – на зручність носіння військовослужбовицями. Другий – лабораторні випробування (балістичні, не балістичні, тестування матеріалів та фурнітури). 

Вага бронежилету – від 10,5 кілограма і більше, залежно від комплектації, повідомили в оборонному відомстві.

У ЗСУ служить понад 40 тисяч жінок. Наша мета – забезпечити наших захисниць бронежилетами, у першу чергу йдеться про військовослужбовиць на передовій. Ми вже поспілкувалися з виробниками. Загалом "Українська броня" за умови завчасного замовлення може виготовити до 10 000 комплектів за 60-90 днів, а компанія "Темп 3000" - 5000 комплектів за місяць

розповів заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Обидва зразки, за даними МОУ, доступні для централізованої закупівлі.

"Міністерство оборони очікує від Генерального штабу потребу щодо придбання цих виробів. Після цього Міноборони сформує обсяги та переліки для закупівлі. Безпосередньо закупівлею жіночих бронежилетів займатиметься Державний оператор тилу", - повідомили в оборонному відомстві.

У Міноборони сертифікували перший бронежилет для військовослужбовиць: що відомо27.12.23, 17:35 • 33060 переглядiв

Юлія Шрамко

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