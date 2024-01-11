Минобороны утвердило второй вид бронежилета для военнослужащих: какие особенности

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
  •  13247 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
  •  70998 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
  •  100784 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
  •  101395 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
  •  102281 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Эксклюзив
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
  •  118168 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
  •  113747 просмотра

В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

Эксклюзив
Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
  •  158171 просмотра

Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

Эксклюзив
Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
  •  192913 просмотра

Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

Эксклюзив
Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
10 января  •  162416 просмотра

Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
10 января  •  199696 просмотра

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

Эксклюзив
Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
10 января  •  157949 просмотра

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

Эксклюзив
ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
10 января  •  172666 просмотра

ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
10 января  •  142865 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

Эксклюзив
Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
10 января  •  129795 просмотра

Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Минобороны утвердило второй вид бронежилета для военнослужащих: какие особенности

Украина утвердила новый бронежилет для военнослужащих.

Война •   •  10233 просмотра
Минобороны утвердило второй вид бронежилета для военнослужащих: какие особенности

На Черниговщине российская ДРГ расстреляла гражданского мужчину - СМИ

Российская ДРГ убила водителя гражданского школьного автобуса в Черниговской области вблизи российской границы.

Война •   •  8982 просмотра
На Черниговщине российская ДРГ расстреляла гражданского мужчину - СМИ

В Киеве и на Днепропетровщине правоохранители разоблачили 5 пророссийских агитаторов

Служба безопасности Украины разоблачила пятерых человек в распространении российской пропаганды. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  7087 просмотра
В Киеве и на Днепропетровщине правоохранители разоблачили 5 пророссийских агитаторов

Есть вопросы к мужчинам, которые незаконно выехали из Украины - Зеленский отреагировал на идею призыва украинцев за рубежом

Зеленский обратился к мужчинам, которые нелегально покинули Украину во время войны, отметив их обязанность либо служить в армии, либо поддерживать страну, платя налоги.

Политика •   •  8745 просмотра
Есть вопросы к мужчинам, которые незаконно выехали из Украины - Зеленский отреагировал на идею призыва украинцев за рубежом

Китай запустил "самую мощную в мире" твердотопливную ракету

Китайская компания Orienspace успешно запустила ракету Gravity-1, которую называют самой мощной твердотопливной ракетой, с тремя спутниками.

Новости Мира •   •  11637 просмотра
Китай запустил "самую мощную в мире" твердотопливную ракету

Баскетбольные фанаты возвращаются на трибуны - ФБУ

Баскетбольные болельщики в Украине возвращаются на трибуны с мерами безопасности, в том числе с бомбоубежищами поблизости.

Спорт •   •  11256 просмотра
Баскетбольные фанаты возвращаются на трибуны - ФБУ

Нацполиция разоблачила группу наркоторговцев, которые ввозили в Украину психотропы из Италии

Украинская полиция разоблачила группу, которая занималась незаконным импортом психотропных препаратов из Италии. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  10436 просмотра
Нацполиция разоблачила группу наркоторговцев, которые ввозили в Украину психотропы из Италии

Пограничники получили от Фонда Вадима Столара устройства для борьбы с БПЛА

Пограничники получили от Фонда Вадима Столара устройства для борьбы с БПЛА.

Общество •   •  11132 просмотра
Пограничники получили от Фонда Вадима Столара устройства для борьбы с БПЛА

Национальная сборная команда Израиля по хоккею с шайбой отстранена от участия в международных соревнованиях

IIHF отстраняет израильские хоккейные команды от участия в чемпионатах мира по хоккею из соображений безопасности, пока не будет обеспечена безопасность участников.

Спорт •   •  10383 просмотра
Национальная сборная команда Израиля по хоккею с шайбой отстранена от участия в международных соревнованиях

Финляндия продлевает закрытие границы с россией ще на месяц

Финляндия продлевает ограничения на границе с россией до 11 февраля в целях национальной безопасности.

Новости Мира •   •  11190 просмотра
Финляндия продлевает закрытие границы с россией ще на месяц