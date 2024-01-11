Минобороны утвердило второй вид бронежилета для военнослужащих: какие особенности

Министерство обороны Украины утвердило второй образец бронежилета для военнослужащих, сообщили в Минобороны в четверг, пишет УНН.

Детали

Его, как сообщается, разработали в компании "Темп - 3000".

"Если в первом сертифицированном образце от "Украинской брони" бронеплита имела изогнутую наружу форму, то в компании "Темп - 3000" женский бронежилет укомплектовали демпферными подушками", - сообщили в МОУ.

Как отмечается, они помогут подогнать бронежилет под анатомические особенности каждой женщины. Всего в комплекте - три подушечки разных размеров.

Кроме этого, как указано, для защиты паха производитель разработал дополнительную сумочку с мягким баллистическим пакетом.

"Женский бронежилет имеет одинаковые баллистические характеристики, как и мужской", - добавили в МОУ.

Испытания, как указано, длились три месяца и проходили в два этапа. Первый - на удобство ношения военнослужащими. Второй - лабораторные испытания (баллистические, не баллистические, тестирование материалов и фурнитуры).

Вес бронежилета - от 10,5 килограмма и более, в зависимости от комплектации, сообщили в оборонном ведомстве.

В ВСУ служит более 40 тысяч женщин. Наша цель - обеспечить наших защитниц бронежилетами, в первую очередь речь идет о военнослужащих на передовой. Мы уже пообщались с производителями. В целом "Украинская броня" при условии заблаговременного заказа может изготовить до 10 000 комплектов за 60-90 дней, а компания "Темп 3000" - 5000 комплектов за месяц рассказал заместитель министра обороны Виталий Половенко.

Оба образца, по данным МОУ, доступны для централизованной закупки.

"Министерство обороны ожидает от Генерального штаба потребность в приобретении этих изделий. После этого Минобороны сформирует объемы и перечни для закупки. Непосредственно закупкой женских бронежилетов будет заниматься Государственный оператор тыла", - сообщили в оборонном ведомстве.

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