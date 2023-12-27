В Минобороны сертифицировали первый бронежилет для военнослужащих: что известно

Изогнутая бронеплита, суженные плечи, расширенный низ - такие конструктивные особенности имеет первый сертифицированный в Украине бронежилет для женщин-военных. Об этом рассказал главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, бронежилет - украинского производства. Его разработала компания "Украинская броня".

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Образец утвердили после двух этапов испытаний. После первого этапа полевых испытаний бронежилет доработали с учетом строения женского тела.

"Поскольку у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин, то военнослужащим было неудобно работать с оружием в "мужском" варианте бронежилета", - рассказал Александр Шарко.

Кроме этого, "женский" вариант для удобства предусматривает изогнутую наружу бронеплиту.

По остальным параметрам бронежилет, вес которого составляет от 10,5 килограммов в зависимости от размера и комплектации, не отличается от утвержденного ранее общевойскового бронежилета.

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После сертификации жилет стал доступным для централизованной закупки. Министерство обороны ожидает от Генерального штаба потребность в приобретении этих изделий. После этого Минобороны сформирует объемы и перечни для закупки.

Закупкой женских бронежилетов в будет заниматься "Государственный оператор тыла".