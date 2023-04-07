В Минобороны разработают летнюю полевую форму для женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сейчас существует утвержденная в 2017 году парадная и повседневная женские формы, однако полевой летний вариант среди них отсутствует. Обо всех этапах ее создания в Минобороны обещают информировать. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Маляр, в Вооруженных Силах Украины всегда были парадная и повседневная женская форма. Менялись образцы. Сейчас женщины-военнослужащие носят форму, образцы которой утверждены приказом МОУ от 18.07.2017 №370 и Правилами ношения определенных приказом МОУ от 20.11.2017 №606.
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"Не было полевой женской формы. Поэтому в настоящее время продолжается работа по внедрению костюма летнего полевого для военнослужащих-женщин. Обо всех этапах работы мы сообщаем на сайте Минобороны", - сообщила заместитель министра обороны Украины в Telegram.
Дополнение
Украина имеет уникальный опыт участия женщин в боевых действиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации с 2014 года в рамках как проведения АТО, ООС, так и во время уже более года отражения широкомасштабного вторжения рф. В Генштабе отметили, что ВСУ остаются глубоко преданными распространению голосов женщин, признанию их вклада в развитие сектора безопасности и обороны.
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