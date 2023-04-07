В Минобороны разработают летнюю полевую форму для женщин

Детали

По словам Маляр, в Вооруженных Силах Украины всегда были парадная и повседневная женская форма. Менялись образцы. Сейчас женщины-военнослужащие носят форму, образцы которой утверждены приказом МОУ от 18.07.2017 №370 и Правилами ношения определенных приказом МОУ от 20.11.2017 №606.

Цитата

"Не было полевой женской формы. Поэтому в настоящее время продолжается работа по внедрению костюма летнего полевого для военнослужащих-женщин. Обо всех этапах работы мы сообщаем на сайте Минобороны", - сообщила заместитель министра обороны Украины в Telegram.

Дополнение

Украина имеет уникальный опыт участия женщин в боевых действиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации с 2014 года в рамках как проведения АТО, ООС, так и во время уже более года отражения широкомасштабного вторжения рф. В Генштабе отметили, что ВСУ остаются глубоко преданными распространению голосов женщин, признанию их вклада в развитие сектора безопасности и обороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщины войны: вышла книга о несокрушимых украинках