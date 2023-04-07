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У Міноборони розроблять літню польову форму для жінок

У Міноборони розроблять літню польову форму для жінок

Київ • УНН

 • 890240 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Наразі існує затверджена у 2017 році парадна і повсякденна жіночі форми, проте польовий літній варіант серед них відсутній. Про всі етапи її створення у Міноборони обіцяють інформувати. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.

Деталі

За словами Маляр, у Збройних Силах Україна завжди були парадна і повсякденна жіноча форма. Змінювались зразки. Зараз жінки-військовослужбовці носять форму, зразки якої затверджені наказом МОУ від 18.07.2017 №370 та Правилами носіння визначених наказом МОУ від 20.11.2017 №606.

Цитата

"Не було польової жіночої форми. Тому на даний час триває робота щодо впровадження костюму літнього польового для військовослужбовців-жінок. Про всі етапи роботи ми повідомляємо на сайті Міноборони", - повідомила заступник міністра оборони України у Telegram.

Доповнення

Україна має унікальний досвід участі жінок у бойових діях із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації з 2014 року в межах як проведення АТО, ООС, так і під час вже понад року відбиття широкомасштабного вторгнення росії. У Генштабі наголосили, що ЗСУ залишаються глибоко відданими поширенню голосів жінок, визнання їх внеску в розбудову сектору безпеки і оборони.

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