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Міноборони випробовує "плавучі бронежилети"

Київ • УНН

 • 28015 перегляди

Міністерство оборони України розпочало випробування нових модульних бронежилетів, які функціонують як рятувальний жилет при контакті з водою, щоб врятувати життя військовослужбовців.

Міноборони випробовує "плавучі бронежилети"

Міноборони розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб Військово-Морських Сил та інженерних військ ЗСУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Повідомляється, що особливість такого бронежилета полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

До Міноборони надійшов запит на розробку такого спеціального модуля для бронежилетів. Головна задача – вберегти життя військовослужбовців на воді. Адже ми розуміємо, яку вагу на собі носить боєць, особливо, коли йдеться про спецпризначенців

– наголосив заступник Міністра оборони Віталій Половенко.

Зазначається, що новий плавучий модуль розробляє Центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. До його створення залучили як іноземних, так і вітчизняних розробників.

Планується, що такі модулі можна буде використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.

Наразі декілька зразків таких "плавучих бронежилетів" ми передали в частини для випробувань. Якщо цей етап буде успішним, ми розпочнемо лабораторні випробування

 – сказав Половенко.

Доповнення

За перші два місяці 2024 року кодифіковано та допущено до експлуатації в ЗСУ вже 46 зразків озброєння і військової техніки (ОВТ), розроблених і виготовлених в Україні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Військово-морські сили України
Міністерство оборони України
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