Міноборони випробовує "плавучі бронежилети"
Київ • УНН
Міністерство оборони України розпочало випробування нових модульних бронежилетів, які функціонують як рятувальний жилет при контакті з водою, щоб врятувати життя військовослужбовців.
Міноборони розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб Військово-Морських Сил та інженерних військ ЗСУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.
Деталі
Повідомляється, що особливість такого бронежилета полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.
До Міноборони надійшов запит на розробку такого спеціального модуля для бронежилетів. Головна задача – вберегти життя військовослужбовців на воді. Адже ми розуміємо, яку вагу на собі носить боєць, особливо, коли йдеться про спецпризначенців
Зазначається, що новий плавучий модуль розробляє Центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. До його створення залучили як іноземних, так і вітчизняних розробників.
Планується, що такі модулі можна буде використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.
Наразі декілька зразків таких "плавучих бронежилетів" ми передали в частини для випробувань. Якщо цей етап буде успішним, ми розпочнемо лабораторні випробування
Доповнення
За перші два місяці 2024 року кодифіковано та допущено до експлуатації в ЗСУ вже 46 зразків озброєння і військової техніки (ОВТ), розроблених і виготовлених в Україні.