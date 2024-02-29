46 нових зразків озброєння для ЗСУ від початку року ввели в експлуатацію, вітчизняний ОПК нарощує виробництво
Київ • УНН
За перші два місяці 2024 року Україна кодифікувала та затвердила 46 нових зразків озброєння та військової техніки вітчизняної розробки, що значно більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За перші два місяці 2024 року кодифіковано та допущено до експлуатації в ЗСУ вже 46 зразків озброєння і військової техніки (ОВТ), розроблених і виготовлених в Україні. Про це повідомили у Міноборони, передає УНН.
Деталі
Статистичні дані щодо допуску нових зразків озброєння Міністру оборони України подав заступник Міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
Це значно більше, ніж у січні-лютому минулого року.
В оборонному відомстві нагадали, що Президент України визначив завдання щодо збільшення спроможностей українського оборонно-промислового комплексу з виробництва різних типів озброєння, максимального масштабування виробництва в Україні.
І така робота вже активно ведеться. Наша "оборонка" вже дає більший результат. Почалося виробництво нових зразків озброєння - САУ "Богдана", систем РЕБ, безпілотників, стрілецької зброї, тощо. … Ми робимо все можливе, щоб з часом Україна була максимально самодостатньою у забезпеченні Сил оборони необхідною зброєю.
Гаврилюк також зауважив, що для зміцнення вітчизняного ОПК надважлива підтримка партнерів. Особливо на початковому етапі.
"На етапі прискорення розвитку вітчизняної "оборонки" підтримка наших партнерів, фінансові та технологічні інвестиції є надважливими. Нам важливо створювати спільні виробництва зброї, укладати довгострокові контракти у форматі міжнародних консорціумів",
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