46 новых образцов вооружения для ВСУ с начала года ввели в эксплуатацию, отечественный ОПК наращивает производство
Киев • УНН
За первые два месяца 2024 года Украина кодифицировала и утвердила 46 новых образцов вооружения и военной техники отечественной разработки, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За первые два месяца 2024 года кодифицировано и допущено к эксплуатации в ВСУ уже 46 образцов вооружения и военной техники (ВВТ), разработанных и изготовленных в Украине. Об этом сообщили в Минобороны, передает УНН.
Детали
Статистические данные по допуску новых образцов вооружения Министру обороны Украины подал заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
Это значительно больше, чем в январе-феврале прошлого года.
В оборонном ведомстве напомнили, что Президент Украины определил задачу по увеличению возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса по производству различных типов вооружения, максимального масштабирования производства в Украине.
И такая работа уже активно ведется. Наша "оборонка" уже дает больший результат. Началось производство новых образцов вооружения - САУ "Богдана", систем РЭБ, беспилотников, стрелкового оружия и тому подобное. ... Мы делаем все возможное, чтобы со временем Украина была максимально самодостаточной в обеспечении Сил обороны необходимым оружием.
Гаврилюк также отметил, что для укрепления отечественного ОПК сверхважна поддержка партнеров. Особенно на начальном этапе.
"На этапе ускорения развития отечественной "оборонки" поддержка наших партнеров, финансовые и технологические инвестиции являются сверхважными. Нам важно создавать совместные производства оружия, заключать долгосрочные контракты в формате международных консорциумов",
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Западные союзники Украины создали коалицию по поставке дальнобойного вооружения. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после завершения конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже.
46 новых образцов вооружения для ВСУ с начала года ввели в эксплуатацию, отечественный ОПК наращивает производство
За первые два месяца 2024 года Украина кодифицировала и утвердила 46 новых образцов вооружения и военной техники отечественной разработки, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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