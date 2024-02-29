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46 новых образцов вооружения для ВСУ с начала года ввели в эксплуатацию, отечественный ОПК наращивает производство

46 новых образцов вооружения для ВСУ с начала года ввели в эксплуатацию, отечественный ОПК наращивает производство

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 20:02  •  8401 просмотра

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За первые два месяца 2024 года Украина кодифицировала и утвердила 46 новых образцов вооружения и военной техники отечественной разработки, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые два месяца 2024 года кодифицировано и допущено к эксплуатации в ВСУ уже 46 образцов вооружения и военной техники (ВВТ), разработанных и изготовленных в Украине. Об этом сообщили в Минобороны, передает УНН.

Детали

Статистические данные по допуску новых образцов вооружения Министру обороны Украины подал заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Это значительно больше, чем в январе-феврале прошлого года. 

 - подчеркнул Гаврилюк.

В оборонном ведомстве напомнили, что Президент Украины определил задачу по увеличению возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса по производству различных типов вооружения, максимального масштабирования производства в Украине.

И такая работа уже активно ведется. Наша "оборонка" уже дает больший результат. Началось производство новых образцов вооружения - САУ "Богдана", систем РЭБ, беспилотников, стрелкового оружия и тому подобное. ... Мы делаем все возможное, чтобы со временем Украина была максимально самодостаточной в обеспечении Сил обороны необходимым оружием. 

- рассказал заместитель Министра обороны.

Гаврилюк также отметил, что для укрепления отечественного ОПК сверхважна поддержка партнеров. Особенно на начальном этапе.

"На этапе ускорения развития отечественной "оборонки" поддержка наших партнеров, финансовые и технологические инвестиции являются сверхважными. Нам важно создавать совместные производства оружия, заключать долгосрочные контракты в формате международных консорциумов",

- подчеркнул Гаврилюк.

Производство дронов и боеприпасов к ним: Кабмин принял три важных постановления для усиления отечественного ОПК1 февраля 2024, 17:09 • 103954 просмотра

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Татьяна Салганик

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46 новых образцов вооружения для ВСУ с начала года ввели в эксплуатацию, отечественный ОПК наращивает производство

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