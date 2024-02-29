46 новых образцов вооружения для ВСУ с начала года ввели в эксплуатацию, отечественный ОПК наращивает производство

За первые два месяца 2024 года кодифицировано и допущено к эксплуатации в ВСУ уже 46 образцов вооружения и военной техники (ВВТ), разработанных и изготовленных в Украине. Об этом сообщили в Минобороны, передает УНН.

Детали

Статистические данные по допуску новых образцов вооружения Министру обороны Украины подал заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Это значительно больше, чем в январе-феврале прошлого года. - подчеркнул Гаврилюк.

В оборонном ведомстве напомнили, что Президент Украины определил задачу по увеличению возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса по производству различных типов вооружения, максимального масштабирования производства в Украине.

И такая работа уже активно ведется. Наша "оборонка" уже дает больший результат. Началось производство новых образцов вооружения - САУ "Богдана", систем РЭБ, беспилотников, стрелкового оружия и тому подобное. ... Мы делаем все возможное, чтобы со временем Украина была максимально самодостаточной в обеспечении Сил обороны необходимым оружием. - рассказал заместитель Министра обороны.

Гаврилюк также отметил, что для укрепления отечественного ОПК сверхважна поддержка партнеров. Особенно на начальном этапе.

"На этапе ускорения развития отечественной "оборонки" поддержка наших партнеров, финансовые и технологические инвестиции являются сверхважными. Нам важно создавать совместные производства оружия, заключать долгосрочные контракты в формате международных консорциумов", - подчеркнул Гаврилюк.

Производство дронов и боеприпасов к ним: Кабмин принял три важных постановления для усиления отечественного ОПК

Дополнительно

Западные союзники Украины создали коалицию по поставке дальнобойного вооружения. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после завершения конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже.