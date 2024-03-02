Минобороны испытывает "плавучие бронежилеты"

Минобороны начало испытания специальных модульных бронежилетов для нужд Военно-Морских Сил и инженерных войск ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Сообщается, что особенность такого бронежилета заключается в том, что при контакте с водой специальный модуль реагирует, и бронежилет срабатывает как спасательный.

В Минобороны поступил запрос на разработку такого специального модуля для бронежилетов. Главная задача - уберечь жизнь военнослужащих на воде. Ведь мы понимаем, какой вес на себе носит боец, особенно, когда речь идет о спецназовцах - подчеркнул заместитель Министра обороны Виталий Половенко.

Отмечается, что новый плавучий модуль разрабатывает Центральное управление развития сопровождения материального обеспечения ВСУ. К его созданию привлекли как иностранных, так и отечественных разработчиков.

Планируется, что такие модули можно будет использовать на всех утвержденных моделях бронежилетов ВСУ.

Сейчас несколько образцов таких "плавучих бронежилетов" мы передали в части для испытаний. Если этот этап будет успешным, мы начнем лабораторные испытания - сказал Половенко.

Дополнение

За первые два месяца 2024 года кодифицировано и допущено к эксплуатации в ВСУ уже 46 образцов вооружения и военной техники (ВВТ), разработанных и изготовленных в Украине.