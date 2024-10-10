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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобороны утвердило образец облегченного бронежилета для ВСУ

Минобороны утвердило образец облегченного бронежилета для ВСУ

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 13:02  •  1869 просмотра

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Главное управление развития материального обеспечения Минобороны утвердило образец-эталон облегченного бронежилета. Новый бронежилет предназначен для защиты жизненно важных органов во время боевых действий, имеет массу 7,5-12 кг и выполняется в четырех размерах.

В четверг, 10 октября, Главное управление развития материального обеспечения Минобороны утвердило образец-эталон облегченного бронежилета. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны. 

Детали

Новый бронежилет предназначен для защиты отдельных жизненно важных органов тела во время выполнения боевых действий военнослужащими ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

Облегченный бронежилет обеспечивает высокий уровень защиты и комфорт при выполнении боевых задач, в частности для военных ССО и ДШВ. Такие бронежилеты будут особенно полезными для военнослужащих в разведгруппах и подразделениях, где важно сочетать легкость, мобильность и надежность защиты

- отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Все мягкие бронеэлементы облегченного бронежилета имеют класс защиты 1, жесткие бронеэлементы имеют класс защиты 6+. Облегченный бронежилет выполняется в четырех размерах - S, M, L и XL.

Масса облегченного бронежилета составляет от 7,5 до 12 кг в зависимости от размера и комплектации. 

Минобороны испытывает "плавучие бронежилеты"2 марта 2024, 13:49 • 27877 просмотров

В Минобороны объяснили, что утверждение образца-эталона «Бронежилет облегченный» позволит закупать новые образцы средств индивидуальной защиты и расширить круг поставщиков для удовлетворения потребностей ВСУ и ГССТ.

Дополнение

Комплектность облегченного бронежилета состоит из основных и дополнительных элементов. Основной комплект состоит из таких элементов:

  • чехол фронтальный с мягким и жестким бронеэлементом;
  • чехол фронтальный с мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом и плечевыми накладками;
  • камербанд (выполненный по аналогии с системой «skeleton»);
  • боковые чехлы с мягким баллистическим элементом;
  • чехол защиты кишечника в виде сумки с мягким баллистическим элементом.

Дополнительные элементы комплекта:

  • защита шеи;
  • защита плеч;
  • защита паха;
  • ремень разгрузочный тактический тактический защитный;
  • защита копчика;
  • защита бедер;
  • защита внутренней части бедер;
  • конструктивное решение для военнослужащих-женщин;
  • элемент придания предмету положительной плавучести.

В ведомстве добавили, что дополнительные элементы комплекта поставки определяются заказчиком. Все дополнительные элементы облегченного бронежилета имеют мягкую баллистическую защиту.

Напомним,

Зимой Министерство обороны Украины утвердило второй образец бронежилета для военнослужащих

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна