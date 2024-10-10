Минобороны утвердило образец облегченного бронежилета для ВСУ
Киев • УНН
Главное управление развития материального обеспечения Минобороны утвердило образец-эталон облегченного бронежилета. Новый бронежилет предназначен для защиты жизненно важных органов во время боевых действий, имеет массу 7,5-12 кг и выполняется в четырех размерах.
В четверг, 10 октября, Главное управление развития материального обеспечения Минобороны утвердило образец-эталон облегченного бронежилета. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
Новый бронежилет предназначен для защиты отдельных жизненно важных органов тела во время выполнения боевых действий военнослужащими ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.
Облегченный бронежилет обеспечивает высокий уровень защиты и комфорт при выполнении боевых задач, в частности для военных ССО и ДШВ. Такие бронежилеты будут особенно полезными для военнослужащих в разведгруппах и подразделениях, где важно сочетать легкость, мобильность и надежность защиты
Все мягкие бронеэлементы облегченного бронежилета имеют класс защиты 1, жесткие бронеэлементы имеют класс защиты 6+. Облегченный бронежилет выполняется в четырех размерах - S, M, L и XL.
Масса облегченного бронежилета составляет от 7,5 до 12 кг в зависимости от размера и комплектации.
Минобороны испытывает "плавучие бронежилеты"2 марта 2024, 13:49 • 27877 просмотров
В Минобороны объяснили, что утверждение образца-эталона «Бронежилет облегченный» позволит закупать новые образцы средств индивидуальной защиты и расширить круг поставщиков для удовлетворения потребностей ВСУ и ГССТ.
Дополнение
Комплектность облегченного бронежилета состоит из основных и дополнительных элементов. Основной комплект состоит из таких элементов:
- чехол фронтальный с мягким и жестким бронеэлементом;
- чехол фронтальный с мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом и плечевыми накладками;
- камербанд (выполненный по аналогии с системой «skeleton»);
- боковые чехлы с мягким баллистическим элементом;
- чехол защиты кишечника в виде сумки с мягким баллистическим элементом.
Дополнительные элементы комплекта:
- защита шеи;
- защита плеч;
- защита паха;
- ремень разгрузочный тактический тактический защитный;
- защита копчика;
- защита бедер;
- защита внутренней части бедер;
- конструктивное решение для военнослужащих-женщин;
- элемент придания предмету положительной плавучести.
В ведомстве добавили, что дополнительные элементы комплекта поставки определяются заказчиком. Все дополнительные элементы облегченного бронежилета имеют мягкую баллистическую защиту.
Напомним,
Зимой Министерство обороны Украины утвердило второй образец бронежилета для военнослужащих