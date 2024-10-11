Сергей Боев назначен заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции
Киев • УНН
Кабмин назначил Сергея Боева заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции. 41-летний Боев имеет опыт работы в государственных компаниях и международных банках, а также степень MBA из Вортонской школы.
Кабинет министров Украины, по представлению министра обороны Рустема Умерова, назначил Сергея Боева на должность заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
До своего назначения 41-летний Сергей Боев работал заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В период с 2016 по 2022 годы занимал руководящие должности в государственных компаниях НАК «Нафтогаз Украины» и АО «Укргаздобыча».
Ранее Боев работал в ведущих международных банковских учреждениях, а также в консалтинговой компании The Boston Consulting Group, что обеспечило ему значительный опыт в сфере финансов и управления.
Сергей Боев имеет степень бакалавра международной экономики, которую получил в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана, а также степень магистра делового администрирования, которую получил в Вортонской бизнес-школе Университета Пенсильвании (США).
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