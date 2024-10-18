Байден прибув до Німеччини для переговорів щодо України та Близького Сходу

Президент США Джо Байден прибув у четвер до Берліна з коротким візитом, щоб обговорити вторгнення росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії на тлі закликів Києва вжити негайних заходів для припинення бойових дій. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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У четвер президент США приземлився в Берліні і в п'ятницю вранці проведе двосторонні переговори з президентом і канцлером Німеччини, після чого запланована зустріч із лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії.

У Байдена склалися тісні робочі відносини з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, і цю поїздку частково розглядають як кивок у бік цього партнерства перед тим, як Байден залишить свою посаду в січні, зазначає Reuters.

Його поїздка відбулася після того, як Президент України Володимир Зеленський здійснив турне західними столицями, щоб презентувати свій План перемоги, покликаний покласти край російському вторгненню.

"Ситуація на полі бою в Україні, траєкторія війни, те, як союзники можуть якнайкраще підтримати Україну, буде предметом розмови", - сказав високопоставлений представник адміністрації США перед поїздкою на зустріч із європейськими лідерами.

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Президентські вибори в США, які відбудуться наступного місяця, посилюють відчуття терміновості щодо України з огляду на невизначеність щодо того, як обидва кандидати в президенти, віцепрезидентка Камала Гарріс, кандидатка від демократів, та колишній президент Дональд Трамп, кандидатка від республіканців, будуть підтримувати Україну.

"Німеччина і Сполучені Штати є найбільшими прихильниками України в захисті її суверенітету і цілісності, а також її демократії. І ми продовжуватимемо залишатися такими", - заявив Шольц у середу в німецькому парламенті.

"Але зараз такий час, коли, крім нашої чіткої підтримки України, ми також повинні зробити все можливе, щоб з'ясувати, як ми можемо зробити так, щоб ця війна не тривала вічно, щоб у ній не загинула неймовірна кількість жінок і чоловіків".

Високопоставлений американський чиновник сказав, що серед союзників по НАТО обговорювалося питання про те, щоб запропонувати Україні вступити до НАТО, але консенсусу з цього приводу не було. Він зазначив, що в липні альянс підтвердив, що Україна перебуває на "незворотному шляху" до членства. "Питання полягає в тактиці... як стимулювати цей шлях", - сказав він.

Нагадаємо

Минулого тижня Байден мав провести ширшу зустріч щодо України на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині під час запланованого триденного державного візиту, який мав стати першим за майже 40 років. Втім він скасував цю поїздку, щоб зосередитися на боротьбі з ураганом "Мілтон".

Пізніше стало відомо, що у листопаді Джо Байден проведе віртуальну зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України.