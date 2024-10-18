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Байден прибыл в Германию для переговоров по Украине и Ближнему Востоку

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18 октября 2024, 05:21  •  3970 просмотра

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Президент США обсудит войну в Украине с европейскими лидерами. На повестке дня также ближневосточный конфликт. Поездка Байдена следует за турне Зеленского по западным столицам.

Президент США Джо Байден прибыл в четверг в Берлин с коротким визитом, чтобы обсудить вторжение россии в Украину с лидерами Германии, Франции и Великобритании на фоне призывов Киева принять немедленные меры для прекращения боевых действий. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В четверг президент США приземлился в Берлине и в пятницу утром проведет двусторонние переговоры с президентом и канцлером Германии, после чего запланирована встреча с лидерами Германии, Франции и Великобритании.

У Байдена сложились тесные рабочие отношения с канцлером Германии Олафом Шольцем, и эту поездку частично рассматривают как кивок в сторону этого партнерства перед тем, как Байден покинет свой пост в январе, отмечает Reuters.

Его поездка состоялась после того, как Президент Украины Владимир Зеленский совершил турне по западным столицам, чтобы презентовать свой План победы, призванный положить конец российскому вторжению.

"Ситуация на поле боя в Украине, траектория войны, то, как союзники могут лучше поддержать Украину, будет предметом разговора", - сказал высокопоставленный представитель администрации США перед поездкой на встречу с европейскими лидерами.

Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО до конца президентства - Financial Times1 октября 2024, 07:30 • 58220 просмотров

Президентские выборы в США, которые состоятся в следующем месяце, усиливают ощущение срочности в отношении Украины, учитывая неопределенность относительно того, как оба кандидата в президенты, вице-президент Камала Харрис, кандидат от демократов, и бывший президент Дональд Трамп, кандидат от республиканцев, будут поддерживать Украину.

"Германия и Соединенные Штаты являются самыми большими сторонниками Украины в защите ее суверенитета и целостности, а также ее демократии. И мы будем продолжать оставаться таковыми", - заявил Шольц в среду в немецком парламенте.

"Но сейчас такое время, когда, кроме нашей четкой поддержки Украины, мы также должны сделать все возможное, чтобы выяснить, как мы можем сделать так, чтобы эта война не продолжалась вечно, чтобы в ней не погибло невероятное количество женщин и мужчин".

Высокопоставленный американский чиновник сказал, что среди союзников по НАТО обсуждался вопрос о том, чтобы предложить Украине вступить в НАТО, но консенсуса по этому поводу не было. Он отметил, что в июле альянс подтвердил, что Украина находится на "необратимом пути" к членству. "Вопрос заключается в тактике... как стимулировать этот путь", - сказал он.

Напомним

На прошлой неделе Байден должен был провести более широкую встречу по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии во время запланированного трехдневного государственного визита, который должен был стать первым за почти 40 лет. Впрочем он отменил эту поездку, чтобы сосредоточиться на борьбе с ураганом "Милтон".

Позже стало известно, что в ноябре Джо Байден проведет виртуальную встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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