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Байден у листопаді проведе віртуальну зустріч "Рамштайн" - Білий дім

Київ • УНН

 • 20385 перегляди

Президент США Джо Байден проведе віртуальну зустріч лідерів Контактної групи з оборони України в листопаді 2024 року. Метою є координація додаткової допомоги Україні та планування підтримки у сфері безпеки.

Байден у листопаді проведе віртуальну зустріч "Рамштайн" - Білий дім

У листопаді 2024 року президент США Джо Байден проведе віртуальну зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України. Про це йдеться у заяві Білого дому за підсумками телефонної розмови президентів України та США, передає УНН.

"Лідери зобов’язалися разом з міжнародними партнерами активізувати планування допомоги у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна має обладнання, необхідне для перемоги. У рамках цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальну зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України, де лідери координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України", - йдеться у заяві.

Зустріч "Рамштайн" на рівні лідерів, яку відклали через ураган у США, планують провести у листопаді16.10.24, 19:56 • 17822 перегляди

Нагадаємо

Пентагон повідомив про перенесення засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Нова дата наразі не відома, але коаліції продовжують працювати над наданням Україні оборонних спроможностей.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Авіабаза Рамштайн
Українська оборонна контактна група
Пентагон
Білий дім
Джо Байден
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