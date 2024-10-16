Байден у листопаді проведе віртуальну зустріч "Рамштайн" - Білий дім
Київ • УНН
Президент США Джо Байден проведе віртуальну зустріч лідерів Контактної групи з оборони України в листопаді 2024 року. Метою є координація додаткової допомоги Україні та планування підтримки у сфері безпеки.
У листопаді 2024 року президент США Джо Байден проведе віртуальну зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України. Про це йдеться у заяві Білого дому за підсумками телефонної розмови президентів України та США, передає УНН.
"Лідери зобов’язалися разом з міжнародними партнерами активізувати планування допомоги у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна має обладнання, необхідне для перемоги. У рамках цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальну зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України, де лідери координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України", - йдеться у заяві.
Зустріч "Рамштайн" на рівні лідерів, яку відклали через ураган у США, планують провести у листопаді16.10.24, 19:56 • 17822 перегляди
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Пентагон повідомив про перенесення засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Нова дата наразі не відома, але коаліції продовжують працювати над наданням Україні оборонних спроможностей.