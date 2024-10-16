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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден в ноябре проведет виртуальную встречу "Рамштайн" - Белый дом

Байден в ноябре проведет виртуальную встречу "Рамштайн" - Белый дом

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 17:51  •  1789 просмотра

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Президент США Джо Байден проведет виртуальную встречу лидеров Контактной группы по обороне Украины в ноябре 2024 года. Целью является координация дополнительной помощи Украине и планирование поддержки в сфере безопасности.

В ноябре 2024 года президент США Джо Байден проведет виртуальную встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора президентов Украины и США, передает УНН.

"Лидеры обязались вместе с международными партнерами активизировать планирование помощи в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что Украина имеет оборудование, необходимое для победы. В рамках этих усилий в ноябре 2024 года президент Байден проведет виртуальную встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины, где лидеры будут координировать с международными партнерами дополнительную помощь для Украины", - говорится в заявлении.

Встречу "Рамштайн" на уровне лидеров, которую отложили из-за урагана в США, планируют провести в ноябре16 октября 2024, 16:56 • 7280 просмотров

Напомним

Пентагон сообщил о переносе заседания контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". Новая дата пока не известна, но коалиции продолжают работать над предоставлением Украине оборонных возможностей.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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