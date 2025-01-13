У Польщі заявили, що не закривали небо словацькій делегації, яка летіла до москви
Київ • УНН
Польща не відмовляла словацькій делегації у прольоті до москви, а лише просила додаткові документи. Словацька сторона сама вирішила змінити маршрут, а відносини між країнами залишаються добрими.
Польща не відмовляла словацькій делегації, яка летіла до москви, у прольоті над своєю територією, лише просила доповнити документи для дозволу. У цьому запевнили у польському МЗС, пише УНН з посиланням на "Польське радіо".
Деталі
За словами речника МЗС Польщі Павела Вронського, словацька сторона на прохання надати додаткові документи вирішила змінити маршрут.
Разом із тим віцепрем’єр міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що ситуація жодним чином не впливає на відносини Польщі зі Словаччиною.
"Польсько-словацькі відносини дуже добрі. Я говорив із міністром оборони, розмовляв із віцепрем'єром словацького уряду. Ми хочемо зміцнювати оборонну співпрацю. Словачиина має великі можливості у виробництві боєприпасів. Ми будемо цим користуватись. Розмова відбулась кілька днів тому під час Рамштайну, де зустрічались країни, що підтримують Україну", - зазначив він.
Доповнення
Делегація словацького парламенту у складі шести осіб летіла до москви. "Я не розумію позиції Польщі, але сприймаю її як реальність", - заявив віцеспікер парламенту Андрей Данко перед вильотом до росії. Віцеспікер також заявив, що мета його поїздки до москви - надати словакам інформацію про життя в росії.
Словацькі депутати вирушили до москви на газові переговори. Маршрут літака довелось змінити через заборону на проліт Польщею 12.01.25, 18:37 • 31122 перегляди
Тим часом російські ЗМІ пишуть, що словацька делегація хоче обговорити газові питання. Візити словацьких урядовців до москви викликають невдоволення у словацькому суспільстві. На 24 січня запланували черговий масовий протест на підтримку проєвропейського курсу країни.