В Польше заявили, что не закрывали небо словацкой делегации, которая летела в москву

Польша не отказывала словацкой делегации, которая летела в москву, в пролете над своей территорией, только просила дополнить документы для разрешения. В этом заверили в польском МИД, пишет УНН со ссылкой на "Польское радио".

Детали

По словам спикера МИД Польши Павела Вронского, словацкая сторона по просьбе предоставить дополнительные документы решила изменить маршрут.

Вместе с тем вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что ситуация никоим образом не влияет на отношения Польши со Словакией.

"Польско-словацкие отношения очень хорошие. Я говорил с министром обороны, разговаривал с вице-премьером словацкого правительства. Мы хотим укреплять оборонное сотрудничество. Словакия имеет большие возможности в производстве боеприпасов. Мы будем этим пользоваться. Разговор состоялся несколько дней назад во время Рамштайна, где встречались страны, поддерживающие Украину", - отметил он.

Дополнение

Делегация словацкого парламента в составе шести человек летела в москву. "Я не понимаю позиции Польши, но воспринимаю ее как реальность", - заявил вице-спикер парламента Андрей Данко перед вылетом в россию. Вице-спикер также заявил, что цель его поездки в москву - предоставить словакам информацию о жизни в россии.

Словацкие депутаты отправились в москву на газовые переговоры. Маршрут самолета пришлось изменить из-за запрета на пролет Польшей

Между тем российские СМИ пишут, что словацкая делегация хочет обсудить газовые вопросы. Визиты словацких чиновников в москву вызывают недовольство в словацком обществе. На 24 января запланировали очередной массовый протест в поддержку проевропейского курса страны.