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В Польше заявили, что не закрывали небо словацкой делегации, которая летела в москву

В Польше заявили, что не закрывали небо словацкой делегации, которая летела в москву

Киев  •  УНН

 • 8486 просмотра

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Польша не отказывала словацкой делегации в пролете в москву, а лишь просила дополнительные документы. Словацкая сторона сама решила изменить маршрут, а отношения между странами остаются хорошими.

Польша не отказывала словацкой делегации, которая летела в москву, в пролете над своей территорией, только просила дополнить документы для разрешения. В этом заверили в польском МИД, пишет УНН со ссылкой на "Польское радио".

Детали

По словам спикера МИД Польши Павела Вронского, словацкая сторона по просьбе предоставить дополнительные документы решила изменить маршрут.

Вместе с тем вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что ситуация  никоим образом не влияет на отношения Польши со Словакией.

"Польско-словацкие отношения очень хорошие. Я говорил с министром обороны, разговаривал с вице-премьером словацкого правительства. Мы хотим укреплять оборонное сотрудничество. Словакия имеет большие возможности в производстве боеприпасов. Мы будем этим пользоваться. Разговор состоялся несколько дней назад во время Рамштайна, где встречались страны, поддерживающие Украину", - отметил он.

Дополнение

Делегация словацкого парламента в составе шести человек летела в москву. "Я не понимаю позиции Польши, но воспринимаю ее как реальность", - заявил вице-спикер парламента Андрей Данко перед вылетом в россию. Вице-спикер также заявил, что цель его поездки в москву - предоставить словакам информацию о жизни в россии.

Словацкие депутаты отправились в москву на газовые переговоры. Маршрут самолета пришлось изменить из-за запрета на пролет Польшей12.01.25, 18:37 • 28443 просмотра

Между тем российские СМИ пишут, что словацкая делегация хочет обсудить газовые вопросы. Визиты словацких чиновников в москву вызывают недовольство в словацком обществе. На 24 января запланировали очередной массовый протест в поддержку проевропейского курса страны.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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