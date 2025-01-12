Словацькі депутати вирушили до москви на газові переговори. Маршрут літака довелось змінити через заборону на проліт Польщею  

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 93752 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 92303 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 102071 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 123011 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 146788 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 135821 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 150207 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174265 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220798 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176470 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 121668 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 127742 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 160796 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 143962 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 120905 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 93757 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 91617 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 214874 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 212277 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 342713 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 12862 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 36684 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 37810 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 78363 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 102145 перегляди
Актуальне
Словацькі депутати вирушили до москви на газові переговори. Маршрут літака довелось змінити через заборону на проліт Польщею  

Словацькі депутати вирушили до москви на газові переговори. Маршрут літака довелось змінити через заборону на проліт Польщею  

Київ • УНН

 • 31122 перегляди

Делегація словацького парламенту вирушила до росії обговорювати постачання газу та війну в Україні. Через заборону Польщі делегація змінила маршрут і летить через Чехію та Німеччину.

Словацька парламентська делегація вирушила до росії з робочим візитом. Планують обговорити постачання природного газу до Словаччини та війну в Україні. Про це пише УНН з посиланням на TASR

Делегацію очолюють віцеспікери парламенту Андрей Данко (Словацька національна партія) та Тібор Гашпар (Smer-SD). До її складу також увійшли депутати Маріан Кері, Ян Мазгут, Ріхард Глюк (усі — Smer-SD) та Адам Луканський (SNS).

За словами Тібора Гашпара, під час переговорів планується обговорити питання постачання природного газу до Словаччини, а також ситуацію, пов’язану з війною в Україні.

Маршрут польоту довелося змінити через заборону польської влади на проліт літака над їхньою територією. Делегація летить через Чехію та Німеччину.

"Я не розумію позиції Польщі, але сприймаю це як реальність", — заявив Андрей Данко.

"Нехай не сердяться": Президент Словаччини відмовився їхати до України через зупинку транзиту газу11.01.25, 21:33 • 53524 перегляди

Під час візиту словацькі депутати мають зустрітися з представниками держдуми росії та окремими членами російського уряду.

Данко перед вильотом зазначив, що хоче дізнатися більше про життя в росії.

"Я хочу показати, що там теж живуть люди, що німці, що французи, американці ведуть там бізнес", — сказав він.

Тібор Гашпар повідомив, що делегація також має намір з’ясувати, чи може "Газпром" забезпечити постачання газу до Словаччини попри зупинку транзиту через Україну.

Повернення делегації до Словаччини очікується 15 січня.

Нагадаємо

Експорт російського газу до Європи через Україну припинився в перший день 2025 року, коли минув термін дії транзитного контракту.

Торік Словаччина безуспішно намагалася продовжити транзитну угоду та розглядала рішення, що включають купівлю газу та отримання права власності на нього до того, як він досягне України для транзиту.

Але, як пише Reuters, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що Президент України Володимир Зеленський поклав край шансам на угоду на саміті ЄС у грудні.

Водночас у Словаччині вже пройшли протести проти політики Фіцо. Його критикують за курс, що загрожує європейській інтеграції країни. Демонстрації почалися після його грудневої зустрічі з путіним, де обговорювався транзит російського газу через Україну.

Тим часом в ЄС заявляли, що альтернативні джерела газу є.

Фіцо заявив про гарантовані поставки російського газу і знову пригрозив Україні санкціями12.01.25, 16:56 • 54879 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Новини Світу
robert-fitsoРоберт Фіцо
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
slovachchynaСловаччина
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
polshchaПольща

Звернутися з питань розміщення реклами