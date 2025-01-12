Словацькі депутати вирушили до москви на газові переговори. Маршрут літака довелось змінити через заборону на проліт Польщею  

Словацька парламентська делегація вирушила до росії з робочим візитом. Планують обговорити постачання природного газу до Словаччини та війну в Україні. Про це пише УНН з посиланням на TASR.

Делегацію очолюють віцеспікери парламенту Андрей Данко (Словацька національна партія) та Тібор Гашпар (Smer-SD). До її складу також увійшли депутати Маріан Кері, Ян Мазгут, Ріхард Глюк (усі — Smer-SD) та Адам Луканський (SNS).

За словами Тібора Гашпара, під час переговорів планується обговорити питання постачання природного газу до Словаччини, а також ситуацію, пов’язану з війною в Україні.

Маршрут польоту довелося змінити через заборону польської влади на проліт літака над їхньою територією. Делегація летить через Чехію та Німеччину.

"Я не розумію позиції Польщі, але сприймаю це як реальність", — заявив Андрей Данко.

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Під час візиту словацькі депутати мають зустрітися з представниками держдуми росії та окремими членами російського уряду.

Данко перед вильотом зазначив, що хоче дізнатися більше про життя в росії.

"Я хочу показати, що там теж живуть люди, що німці, що французи, американці ведуть там бізнес", — сказав він.

Тібор Гашпар повідомив, що делегація також має намір з’ясувати, чи може "Газпром" забезпечити постачання газу до Словаччини попри зупинку транзиту через Україну.

Повернення делегації до Словаччини очікується 15 січня.

Нагадаємо

Експорт російського газу до Європи через Україну припинився в перший день 2025 року, коли минув термін дії транзитного контракту.

Торік Словаччина безуспішно намагалася продовжити транзитну угоду та розглядала рішення, що включають купівлю газу та отримання права власності на нього до того, як він досягне України для транзиту.

Але, як пише Reuters, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що Президент України Володимир Зеленський поклав край шансам на угоду на саміті ЄС у грудні.

Водночас у Словаччині вже пройшли протести проти політики Фіцо. Його критикують за курс, що загрожує європейській інтеграції країни. Демонстрації почалися після його грудневої зустрічі з путіним, де обговорювався транзит російського газу через Україну.

Тим часом в ЄС заявляли, що альтернативні джерела газу є.

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