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Обговорили "Рамштайн" і спільне виробництво зброї: Зеленський розкрив деталі розмови з Байденом

Київ • УНН

 • 19177 перегляди

Президенти України та США провели телефонну розмову. Обговорили спільне виробництво зброї, новий пакет допомоги на $425 млн та майбутнє засідання у форматі "Рамштайн".

Обговорили "Рамштайн" і спільне виробництво зброї: Зеленський розкрив деталі розмови з Байденом

Президент України Володимир Зеленський розповів про свою телефонну розмову з лідером Білого дому Джо Байденом. Глави держав обговорили розвиток спільного виробництва зброї та майбутнє засідання оборонної контактної групи у форматі "Рамштайн". Про це пише УНН з посиланням на заяву Зеленського в X.

Деталі

Провів телефонні переговори із Президентом Джозефом Байденом і висловив вдячність Сполученим Штатам за непохитну підтримку України від початку повномасштабного російського вторгнення

- заявив Зеленський. 

Він відзначив, що лідерство Байдена та  міцна двопартійна підтримка Америки мали вирішальне значення та допомогли Україні вистояти й захистити нашу незалежність.

Президент подякував лідеру Білого дому за  оголошений сьогодні оборонний пакет на суму 425 мільйонів доларів, до якого увійшли нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння.

  Запропонував розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї. Також обговорили важливість додаткових тренувань для українських воїнів.  Окрему увагу приділили майбутньому онлайн-засіданню Української оборонної контактної групи, формату Рамштайн. Поінформував Президента Байдена про своє сьогоднішнє звернення до українського парламенту, під час якого План перемоги отримав тверду підтримку всіх парламентських партій та груп. Завтра представлю його нашим партнерам із ЄС на засіданні Ради Європи

- підсумовує глава держави. 

Також за його словами, Україна продовжує працювати з партнерами над втіленням Формули миру.

Нагадаємо

У середу, 16 жовтня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським і анонсував новий пакет безпекової допомоги Україні на 425 млн доларів. Пакет включає засоби ППО, боєприпаси та бронетехніку.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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