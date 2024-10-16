Обсудили "Рамштайн" и совместное производство оружия: Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с лидером Белого дома Джо Байденом. Главы государств обсудили развитие совместного производства оружия и предстоящее заседание оборонной контактной группы в формате «Рамштайн». Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Зеленского в X.

Детали

Провел телефонные переговоры с Президентом Джозефом Байденом и выразил благодарность Соединенным Штатам за непоколебимую поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения - заявил Зеленский.

Он отметил, что лидерство Байдена и крепкая двухпартийная поддержка Америки имели решающее значение и помогли Украине выстоять и защитить нашу независимость.

Президент поблагодарил лидера Белого дома за объявленный сегодня оборонный пакет на сумму 425 миллионов долларов, в который вошли новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.

Предложил рассмотреть возможность развития совместного производства оружия. Также обсудили важность дополнительных тренировок для украинских воинов. Отдельное внимание уделили предстоящему онлайн-заседанию Украинской оборонной контактной группы, формата Рамштайн. Проинформировал Президента Байдена о своем сегодняшнем обращении к украинскому парламенту, во время которого План победы получил твердую поддержку всех парламентских партий и групп. Завтра представлю его нашим партнерам из ЕС на заседании Совета Европы - заключает глава государства.

Также по его словам, Украина продолжает работать с партнерами над воплощением Формулы мира.

Напомним,

В среду, 16 октября, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет помощи по безопасности Украине на 425 млн долларов. Пакет включает средства ПВО, боеприпасы и бронетехнику.