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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обсудили "Рамштайн" и совместное производство оружия: Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом

Обсудили "Рамштайн" и совместное производство оружия: Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 17:34  •  3345 просмотра

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Президенты Украины и США провели телефонный разговор. Обсудили совместное производство оружия, новый пакет помощи на $425 млн и будущее заседание в формате «Рамштайн».

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с лидером Белого дома Джо Байденом. Главы государств обсудили развитие совместного производства оружия и предстоящее заседание оборонной контактной группы в формате «Рамштайн». Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Зеленского в X.

Детали

Провел телефонные переговоры с Президентом Джозефом Байденом и выразил благодарность Соединенным Штатам за непоколебимую поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения

- заявил Зеленский. 

Он отметил, что лидерство Байдена и  крепкая двухпартийная поддержка Америки имели решающее значение и помогли Украине выстоять и защитить нашу независимость.

Президент поблагодарил лидера Белого дома за  объявленный сегодня оборонный пакет на сумму 425 миллионов долларов, в который вошли новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.

  Предложил рассмотреть возможность развития совместного производства оружия. Также обсудили важность дополнительных тренировок для украинских воинов.  Отдельное внимание уделили предстоящему онлайн-заседанию Украинской оборонной контактной группы, формата Рамштайн. Проинформировал Президента Байдена о своем сегодняшнем обращении к украинскому парламенту, во время которого План победы получил твердую поддержку всех парламентских партий и групп. Завтра представлю его нашим партнерам из ЕС на заседании Совета Европы

- заключает глава государства. 

Также по его словам, Украина продолжает работать с партнерами над воплощением Формулы мира.

Напомним,

В среду, 16 октября, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет помощи по безопасности Украине на 425 млн долларов. Пакет включает средства ПВО, боеприпасы и бронетехнику.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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