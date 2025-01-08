Остін вирушив на "Рамштайн" востаннє як очільник Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін відправився до Німеччини на 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") - останню поїздку на зустріч на посаді очільника Пентагону, про що повідомив у X, пише УНН.

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"Вирушаю з об’єднаної бази Ендрюс у свою останню поїздку на авіабазу Рамштайн як міністр оборони. Я прямую до Німеччини, щоб провести 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України, історичної коаліції, яка об’єдналася, щоб допомогти Україні захистити її суверенну територію", - написав голова Пентагону.

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