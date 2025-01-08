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В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
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Остин отправился на "Рамштайн" в последний раз как глава Пентагона

Остин отправился на "Рамштайн" в последний раз как глава Пентагона

Киев  •  УНН

 • 10468 просмотра

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Министр обороны США Ллойд Остин направляется в Германию на 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это его последняя поездка на авиабазу Рамштайн на посту главы Пентагона.

Министр обороны США Ллойд Остин отправился в Германию на 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") - последнюю поездку на встречу в должности главы Пентагона, о чем сообщил в X, пишет УНН

Детали

"Отправляюсь с объединенной базы Эндрюс в свою последнюю поездку на авиабазу Рамштайн как министр обороны. Я направляюсь в Германию, чтобы провести 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, исторической коалиции, которая объединилась, чтобы помочь Украине защитить ее суверенную территорию", - написал глава Пентагона.

На "Рамштайн" определят план поддержки обороны Украины до 2027 года8 янв. 2025, 00:17 • 19843 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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