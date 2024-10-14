В уряді Німеччини підтвердили, що цього тижня Байден прибуде з візитом
Київ • УНН
Прессекретар уряду Німеччини підтвердив візит президента США Джо Байдена наприкінці тижня. Очікується, що Байден може отримати найвищу державну нагороду ФРН від президента Штайнмаєра.
Прессекретар уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер підтвердив, що президент США Джо Байден відвідає країну наприкінці тижня. Про це УНН повідомляє із посиланням на Ntv.
Деталі
Як повідомляється, уряд Німеччини веде тісні консультації з урядом США з приводу деталей.
Втім прессекретар уряду поки що не зміг повідомити жодних подробиць.
Доповнення
Державний візит з усіма протокольними почестями був запланований на кінець минулого тижня, але Байден скасував його через ураган "Мілтон" у США. Як наслідок було скасовано і саміт на підтримку України на американській авіабазі в Рамштайні.
13 жовтня SPIEGEL писало, що Байден все ж таки планує відвідати Німеччину цього тижня, де може отримати від президента Франка-Вальтера Штайнмаєра найвищу державну нагороду ФРН.