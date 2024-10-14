В правительстве Германии подтвердили, что на этой неделе Байден прибудет с визитом
Киев • УНН
Пресс-секретарь правительства Германии подтвердил визит президента США Джо Байдена в конце недели. Ожидается, что Байден может получить высшую государственную награду ФРГ от президента Штайнмайера.
Пресс-секретарь правительства Германии Вольфганг Бюхнер подтвердил, что президент США Джо Байден посетит страну в конце недели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Ntv.
Детали
Как сообщается, правительство Германии ведет тесные консультации с правительством США по поводу деталей.
Впрочем пресс-секретарь правительства пока не смог сообщить никаких подробностей.
Дополнение
Государственный визит со всеми протокольными почестями был запланирован на конец прошлой недели, но Байден отменил его из-за урагана «Милтон» в США. Как следствие был отменен и саммит в поддержку Украины на американской авиабазе в Рамштайне.
13 октября SPIEGEL писало, что Байден все же планирует посетить Германию на этой неделе, где может получить от президента Франка-Вальтера Штайнмайера высшую государственную награду ФРГ.