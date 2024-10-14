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В правительстве Германии подтвердили, что на этой неделе Байден прибудет с визитом

В правительстве Германии подтвердили, что на этой неделе Байден прибудет с визитом

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 12:58  •  2465 просмотра

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Пресс-секретарь правительства Германии подтвердил визит президента США Джо Байдена в конце недели. Ожидается, что Байден может получить высшую государственную награду ФРГ от президента Штайнмайера.

Пресс-секретарь правительства Германии Вольфганг Бюхнер подтвердил, что президент США Джо Байден посетит страну в конце недели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Ntv.

Детали

Как сообщается, правительство Германии ведет тесные консультации с правительством США по поводу деталей.

Впрочем пресс-секретарь правительства пока не смог сообщить никаких подробностей.

Дополнение

Государственный визит со всеми протокольными почестями был запланирован на конец прошлой недели, но Байден отменил его из-за урагана «Милтон» в США. Как следствие был отменен и саммит в поддержку Украины на американской авиабазе в Рамштайне.

13 октября SPIEGEL писало, что Байден все же планирует посетить Германию на этой  неделе, где может получить от президента Франка-Вальтера Штайнмайера высшую государственную награду ФРГ.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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