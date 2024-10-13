Президент США Джо Байден планує відвідати Берлін наступного тижня - ЗМІ
Київ • УНН
Президент США Джо Байден планує візит до Німеччини наступного тижня, скасований раніше через ураган. Очікується, що він отримає найвищу державну нагороду ФРН від президента Штайнмаєра.
Президент США Джо Байден все ж таки планує відвідати Німеччину наступного тижня, де може отримати від президента Франка-Вальтера Штайнмаєра найвищу державну нагороду ФРН. Візит Байдена до Берліну цього тижня був скасований через потужність урагану Мілтон. Про це пише SPIEGEL, передає УНН.
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Президент США Джо Байден хоче надолужити свій візит до Німеччини, який був скасований через ураган Мілтон, наступного тижня. Планування візиту високого рівня до Берліна вже триває за лаштунками федерального уряду та органів безпеки
Видання зазначає, що візит Байдена до Берліну, який, ймовірно, відбудеться у п’ятницю, є своєрідним прощальним візитом президента перед майбутніми виборами на початку листопада.
Спочатку планувалась як офіційний державний візит з офіційним бенкетом та іншими почесними заходами, а зараз програму значно скоротили. Тим не менш, як і раніше планується, що Байден буде нагороджений Штайнмаєром спеціальним ступенем Великого хреста Федерального ордена за заслуги в німецько-американській дружбі
Нагадаємо
У вівторок, 8 жовтня, президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини та Анголи через потужність урагану Мілтон.
Очікувалось, що Джо Байден прибуде до Німеччини увечері 10 жовтня. Наступного дня його мав приймати з військовими почестями у палаці Бельвю у Берліні Франк-Вальтер Штайнмаєр, після чого глави двох держав мали провести переговори.
Крім того, раніше ЗМІ повідомляли, що наступна зустріч президентів США Джо Байдена й України Володимира Зеленського відбудеться 12 жовтня у Німеччині. Там глава Білого дому головуватиме на зустрічі на рівні лідерів країн та урядів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".