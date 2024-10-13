Президент США Джо Байден планирует посетить Берлин на следующей неделе - СМИ

Президент США Джо Байден все же планирует посетить Германию на следующей неделе, где может получить от президента Франка-Вальтера Штайнмайера высшую государственную награду ФРГ. Визит Байдена в Берлин на этой неделе был отменен из-за мощности урагана Милтон. Об этом пишет SPIEGEL, передает УНН.

Детали

Президент США Джо Байден хочет наверстать свой визит в Германию, который был отменен из-за урагана Милтон, на следующей неделе. Планирование визита высокого уровня в Берлин уже продолжается за кулисами федерального правительства и органов безопасности - пишет издание.

Издание отмечает, что визит Байдена в Берлин, который, вероятно, состоится в пятницу, является своеобразным прощальным визитом президента перед предстоящими выборами в начале ноября.

Изначально планировалась как официальный государственный визит с официальным банкетом и другими почетными мероприятиями, а сейчас программу значительно сократили. Тем не менее, по-прежнему планируется, что Байден будет награжден Штайнмайером специальной степенью Большого креста Федерального ордена за заслуги в германо-американской дружбе - добавляет издание.

Напомним,

Во вторник, 8 октября, президент США Джо Байден отложил свою поездку в Германию и Анголу из-за мощности урагана Милтон.

Ожидалось, что Джо Байден прибудет в Германию вечером 10 октября. На следующий день его должен был принимать с воинскими почестями во дворце Бельвю в Берлине Франк-Вальтер Штайнмайер, после чего главы двух государств должны были провести переговоры.

Кроме того, ранее СМИ сообщали, что следующая встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского состоится 12 октября в Германии. Там глава Белого дома будет председательствовать на встрече на уровне лидеров стран и правительств Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».