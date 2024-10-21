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США оголосили про новий пакет оборонної допомоги Україні на 400 млн доларів: що туди увійде

Київ • УНН

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США виділили Україні новий пакет оборонної допомоги на $400 млн. Зеленський і Остін також обговорили зняття обмежень на застосування далекобійної зброї та нарощування виробництва озброєнь.

США оголосили про новий пакет оборонної допомоги Україні на 400 млн доларів: що туди увійде

Сполучені Штати Америки виділили новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 400 млн дол. Про це міністр оборони США Ллойд Остін повідомив під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє УНН із посиланням на ОП. 

Деталі

Як повідомляється, до анонсованого пакета допомоги увійдуть боєприпаси, військова техніка та озброєння. Остін запевнив, що підтримка в межах безпекової угоди між Сполученими Штатами та Україною продовжиться.

Зеленський подякував за цей пакет військової допомоги та всю підтримку з боку США із самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Також він зазначив, що під час нещодавньої телефонної розмови з Джозефом Байденом обговорив План перемоги, підготовку до зимового періоду, спроможності української ППО та можливості для її посилення.

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Серед основних питань, які обговорили під час зустрічі, – дозвіл на застосування далекобійної зброї по російських військових об’єктах і нарощування виробництва ударних дронів і крилатих ракет, а також артилерійських снарядів і засобів ППО.

Під час зустрічі також, як повідомляється, обговорили плани щодо скликання невдовзі нової зустрічі у форматі "Рамштайн" на рівні глав держав.

Окремо приділили увагу важливості продовження чіткої координаційної роботи з міжнародними партнерами для надання безпекової допомоги Україні.

Раніше

Журналістка Fox News Дженніфер Гріффін повідомляла, що міністр оборони США Ллойд Остін привіз до Києва оголошення про значний пакет оборонної допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Політика
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