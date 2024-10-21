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Остін приїхав до Києва з оголошенням про новий пакет допомоги Україні на $400 млн

Київ • УНН

 • 17735 перегляди

Міністр оборони США Ллойд Остінприїхав до Києва з оголошенням про новий пакет оборонної допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

Остін приїхав до Києва з оголошенням про новий пакет допомоги Україні на $400 млн

Міністр оборони США Ллойд Остін привіз до Києва оголошення про значний пакет оборонної допомоги Україні на 400 мільйонів доларів, зазначила журналістка Fox News Дженніфер Гріффін, пише УНН.

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"Міністр оборони Ллойд Остін перебуває в Києві для зустрічі з президентом Зеленським і міністром оборони Умєровим. Він привіз із собою обіцянку на 400 мільйонів доларів зброї. Це вже третя поїздка Остіна в Україну з моменту вторгнення росії в 2022 році", - написала журналістка Fox News Дженніфер Гріффін у X.

За даними журналістки, "сьогодні Міністерство оборони (DoD) оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в галузі безпеки та оборони. (...) Цей пакет PDA, оцінна вартість якого становить 400 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, включаючи: боєприпаси для ракетних систем та артилерії; мінометні системи та снаряди; бронетехніку; та протитанкову зброю", - написала Гріффін.

Голова Пентагону Остін прибув з візитом до Києва21.10.24, 08:54 • 28604 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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