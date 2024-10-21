Остін приїхав до Києва з оголошенням про новий пакет допомоги Україні на $400 млн
Київ • УНН
Міністр оборони США Ллойд Остінприїхав до Києва з оголошенням про новий пакет оборонної допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.
Міністр оборони США Ллойд Остін привіз до Києва оголошення про значний пакет оборонної допомоги Україні на 400 мільйонів доларів, зазначила журналістка Fox News Дженніфер Гріффін, пише УНН.
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"Міністр оборони Ллойд Остін перебуває в Києві для зустрічі з президентом Зеленським і міністром оборони Умєровим. Він привіз із собою обіцянку на 400 мільйонів доларів зброї. Це вже третя поїздка Остіна в Україну з моменту вторгнення росії в 2022 році", - написала журналістка Fox News Дженніфер Гріффін у X.
За даними журналістки, "сьогодні Міністерство оборони (DoD) оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в галузі безпеки та оборони. (...) Цей пакет PDA, оцінна вартість якого становить 400 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, включаючи: боєприпаси для ракетних систем та артилерії; мінометні системи та снаряди; бронетехніку; та протитанкову зброю", - написала Гріффін.
Голова Пентагону Остін прибув з візитом до Києва21.10.24, 08:54 • 28604 перегляди