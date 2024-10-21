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Остин приехал в Киев с объявлением о новом пакете помощи Украине на $400 млн

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21 октября 2024, 12:20  •  3242 просмотра

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Министр обороны США Ллойд Остин приехал в Киев с объявлением о новом пакете оборонной помощи Украине на 400 миллионов долларов.

Министр обороны США Ллойд Остин привез в Киев объявление о значительном пакете оборонной помощи Украине на 400 миллионов долларов, отметила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин, пишет УНН.

Детали

"Министр обороны Ллойд Остин находится в Киеве для встречи с президентом Зеленским и министром обороны Умеровым. Он привез с собой обещание на 400 миллионов долларов оружия. Это уже третья поездка Остина в Украину с момента вторжения россии в 2022 году", - написала журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в X.

По данным журналистки, "сегодня Министерство обороны (DoD) объявило о дополнительном пакете в сфере безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в области безопасности и обороны. (...) Этот пакет PDA, оценочная стоимость которого составляет 400 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, включая: боеприпасы для ракетных систем и артиллерии; минометные системы и снаряды; бронетехнику и противотанковое оружие", - написала Гриффин.

Глава Пентагона Остин прибыл с визитом в Киев21 октября 2024, 05:54 • 14208 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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