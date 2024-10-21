Глава Пентагона Остин прибыл с визитом в Киев

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев рано утром в понедельник, сообщает CNN, пишет УНН.

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"Остин встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым в Киеве, чтобы обсудить потребности Украины в вооружении и то, как США могут продолжать поддерживать вооруженные силы страны в течение следующего года", о чем, как указано, глава Пентагона сообщил небольшой группе журналистов, которые отправились с ним в Киев в воскресенье вечером.

Визит министра обороны США, как отмечается, также станет для него моментом "отстраниться" и взглянуть на "дугу" отношений США и Украины за последние два с половиной года войны, о чем сказал высокопоставленный чиновник министерства обороны страны.

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