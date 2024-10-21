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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Пентагона Остин прибыл с визитом в Киев

Глава Пентагона Остин прибыл с визитом в Киев

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21 октября 2024, 05:54  •  7339 просмотра

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Ллойд Остин встретится с Президентом Зеленским и министром обороны Умеровым для обсуждения потребностей Украины в вооружении. Визит также позволит оценить отношения США и Украины за последние 2,5 года войны.

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев рано утром в понедельник, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

"Остин встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым в Киеве, чтобы обсудить потребности Украины в вооружении и то, как США могут продолжать поддерживать вооруженные силы страны в течение следующего года", о чем, как указано, глава Пентагона сообщил небольшой группе журналистов, которые отправились с ним в Киев в воскресенье вечером.

Визит министра обороны США, как отмечается, также станет для него моментом "отстраниться" и взглянуть на "дугу" отношений США и Украины за последние два с половиной года войны, о чем сказал высокопоставленный чиновник министерства обороны страны.

Дополняется...

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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