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Голова Пентагону Остін прибув з візитом до Києва

Київ • УНН

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Ллойд Остін зустрінеться з Президентом Зеленським та міністром оборони Умєровим для обговорення потреб України в озброєнні. Візит також дозволить оцінити відносини США та України за останні 2,5 роки війни.

Голова Пентагону Остін прибув з візитом до Києва

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва рано-вранці в понеділок, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"Остін зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим у Києві, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати збройні сили країни протягом наступного року", про що, як вказано, голова Пентагону повідомив невеликій групі журналістів, які вирушили з ним до Києва у неділю увечері.

Візит міністра оборони США, як зазначається, також стане для нього моментом "відсторонитися" та поглянути на "дугу" відносин США та України за останні два з половиною роки війни, про що сказав високопосадовець міністерства оборони країни.

Як зауважує видання, американські чиновники сподіваються, що коаліції за участю США витримають випробування часом, але "можлива перемога Дональда Трампа поставила багато під сумнів". Американські чиновники також розраховують, що двопартійна підтримка України збережеться в Конгресі.

Високопоставлений військовий чиновник сказав, що Пентагон все ще планує, ніби підтримка продовжуватиметься, а Остін заявив у п'ятницю, що "щодня ми нарощуємо довгостроковий потенціал для України".

"Нікому з нас не чужа політична невизначеність у США чи в Україні, якщо на те пішло", - сказав військовий чиновник.

При цьому, як вказано, Остін заявив, що він упевнений, що США та їхні союзники продовжать активізуватися наступного року, щоб підтримати Україну, хто б не був при владі.

"Я дійсно думаю, що союзники і партнери продовжать відповідати обставинам, - сказав він у неділю ввечері. - І ми інвестували у речі, які невдовзі принесуть плоди, у вигляді додаткових систем, таких як NASAMS (ракети класу "земля-повітря"). Ми зробили ці інвестиції півтора-два роки тому, і невдовзі побачимо, як деякі з них втілюються в життя".

Україна завадила російському диктатору володимиру путіну досягти "однієї єдиної стратегічної мети" під час війни, зауважив Остін у неділю.

Байден у листопаді проведе віртуальну зустріч "Рамштайн" - Білий дім16.10.24, 20:51 • 20385 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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