США объявили о новом пакете оборонной помощи Украине на 400 млн долларов: что туда войдет

Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет оборонной помощи Украине на сумму 400 млн долл. Об этом министр обороны США Ллойд Остин сообщил во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Как сообщается, в анонсированный пакет помощи войдут боеприпасы, военная техника и вооружение. Остин заверил, что поддержка в рамках соглашения по безопасности между Соединенными Штатами и Украиной продолжится.

Зеленский поблагодарил за этот пакет военной помощи и всю поддержку со стороны США с самого начала полномасштабного российского вторжения.

Также он отметил, что во время недавнего телефонного разговора с Джозефом Байденом обсудил План победы, подготовку к зимнему периоду, способности украинской ПВО и возможности для ее усиления.

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Среди основных вопросов, которые обсудили во время встречи, - разрешение на применение дальнобойного оружия по российским военным объектам и наращивание производства ударных дронов и крылатых ракет, а также артиллерийских снарядов и средств ПВО.

Во время встречи также, как сообщается, обсудили планы по созыву вскоре новой встречи в формате «Рамштайн» на уровне глав государств.

Отдельно уделили внимание важности продолжения четкой координационной работы с международными партнерами для предоставления помощи по безопасности Украине.

Ранее

Журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщала, что министр обороны США Ллойд Остин привез в Киев объявление о значительном пакете оборонной помощи Украине на 400 миллионов долларов.