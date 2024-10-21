США объявили о новом пакете оборонной помощи Украине на 400 млн долларов: что туда войдет
Киев • УНН
США выделили Украине новый пакет оборонной помощи на $400 млн. Зеленский и Остин также обсудили снятие ограничений на применение дальнобойного оружия и наращивание производства вооружений.
Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет оборонной помощи Украине на сумму 400 млн долл. Об этом министр обороны США Ллойд Остин сообщил во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Как сообщается, в анонсированный пакет помощи войдут боеприпасы, военная техника и вооружение. Остин заверил, что поддержка в рамках соглашения по безопасности между Соединенными Штатами и Украиной продолжится.
Зеленский поблагодарил за этот пакет военной помощи и всю поддержку со стороны США с самого начала полномасштабного российского вторжения.
Также он отметил, что во время недавнего телефонного разговора с Джозефом Байденом обсудил План победы, подготовку к зимнему периоду, способности украинской ПВО и возможности для ее усиления.
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Среди основных вопросов, которые обсудили во время встречи, - разрешение на применение дальнобойного оружия по российским военным объектам и наращивание производства ударных дронов и крылатых ракет, а также артиллерийских снарядов и средств ПВО.
Во время встречи также, как сообщается, обсудили планы по созыву вскоре новой встречи в формате «Рамштайн» на уровне глав государств.
Отдельно уделили внимание важности продолжения четкой координационной работы с международными партнерами для предоставления помощи по безопасности Украине.
Ранее
Журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщала, что министр обороны США Ллойд Остин привез в Киев объявление о значительном пакете оборонной помощи Украине на 400 миллионов долларов.