Цього тижня Україна продовжить знайомити партнерів з Планом перемоги - Зеленський

З наступним тижнем Україна продовжить ознайомлювати міжнародних партнерів з Планом перемоги. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Тепер уже готуємось до нових перемовин, що відбудуться цього тижня. Ми продовжимо представляти нашим європейським партнерам нашу стратегію примусу Росії до миру

За його словами, партнери , яким уже представлений План перемоги, продовжують працювати над деталями – потрібні спільні кроки. Також є певні питання, які Україні слід узгодити з партнерами.

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Але увесь необхідний потенціал у партнерів є, і це абсолютно реалістично – посилити позиції нашої держави, посилити позиції України саме так, як необхідно для чесного миру. І саме зараз потрібно діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватись до наших можливостей

Він переконує, що справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з міжнародними партнерами – заради такої сили, заради справжнього миру

Буде робота і з лідерами також. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться. (...) Українці вміють битися й уміють вибивати майбутнє для своєї держави, свого народу, для всіх нас