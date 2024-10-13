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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На этой неделе Украина продолжит знакомить партнеров с Планом победы - Зеленский

На этой неделе Украина продолжит знакомить партнеров с Планом победы - Зеленский

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 18:01  •  4293 просмотра

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Президент Зеленский заявил о продолжении презентации Плана победы международным партнерам. Следующая неделя будет посвящена работе с партнерами для усиления позиций Украины и достижения настоящего мира.

Со следующей неделей Украина продолжит знакомить международных партнеров с Планом победы. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Теперь уже готовимся к новым переговорам, которые состоятся на этой неделе. Мы продолжим представлять нашим европейским партнерам нашу стратегию принуждения России к миру

- заявил Зеленский. 

По его словам, партнеры , которым уже представлен План победы, продолжают работать над деталями - нужны совместные шаги. Также есть определенные вопросы, которые Украине следует согласовать с партнерами. 

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Но весь необходимый потенциал у партнеров есть, и это абсолютно реалистично - усилить позиции нашего государства, усилить позиции Украины именно так, как необходимо для честного мира. И именно сейчас нужно действовать, чтобы не дать России и ее сообщникам адаптироваться к нашим возможностям

- заявил президент. 

Он убеждает, что настоящий мир может быть достигнут только благодаря силе, и вся следующая неделя будет посвящена работе с международными партнерами - ради такой силы, ради настоящего мира

Будет работа и с лидерами также. Очень рассчитываем на то, что принятие решений не заставит себя ждать. (...) Украинцы умеют биться и умеют выбивать будущее для своего государства, своего народа, для всех нас

- подытожил президент Украины. 

Напомним,

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал представление президентом Владимиром Зеленским Плана победы украинцам в ближайшие дни. 

Ермак о Плане победы: партнеры понимают его логику12 октября 2024, 08:29 • 43396 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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