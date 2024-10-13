На этой неделе Украина продолжит знакомить партнеров с Планом победы - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о продолжении презентации Плана победы международным партнерам. Следующая неделя будет посвящена работе с партнерами для усиления позиций Украины и достижения настоящего мира.
Со следующей неделей Украина продолжит знакомить международных партнеров с Планом победы. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Теперь уже готовимся к новым переговорам, которые состоятся на этой неделе. Мы продолжим представлять нашим европейским партнерам нашу стратегию принуждения России к миру
По его словам, партнеры , которым уже представлен План победы, продолжают работать над деталями - нужны совместные шаги. Также есть определенные вопросы, которые Украине следует согласовать с партнерами.
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Но весь необходимый потенциал у партнеров есть, и это абсолютно реалистично - усилить позиции нашего государства, усилить позиции Украины именно так, как необходимо для честного мира. И именно сейчас нужно действовать, чтобы не дать России и ее сообщникам адаптироваться к нашим возможностям
Он убеждает, что настоящий мир может быть достигнут только благодаря силе, и вся следующая неделя будет посвящена работе с международными партнерами - ради такой силы, ради настоящего мира
Будет работа и с лидерами также. Очень рассчитываем на то, что принятие решений не заставит себя ждать. (...) Украинцы умеют биться и умеют выбивать будущее для своего государства, своего народа, для всех нас
Напомним,
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал представление президентом Владимиром Зеленским Плана победы украинцам в ближайшие дни.
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