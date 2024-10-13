На этой неделе Украина продолжит знакомить партнеров с Планом победы - Зеленский

Со следующей неделей Украина продолжит знакомить международных партнеров с Планом победы. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Теперь уже готовимся к новым переговорам, которые состоятся на этой неделе. Мы продолжим представлять нашим европейским партнерам нашу стратегию принуждения России к миру

По его словам, партнеры , которым уже представлен План победы, продолжают работать над деталями - нужны совместные шаги. Также есть определенные вопросы, которые Украине следует согласовать с партнерами.

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Но весь необходимый потенциал у партнеров есть, и это абсолютно реалистично - усилить позиции нашего государства, усилить позиции Украины именно так, как необходимо для честного мира. И именно сейчас нужно действовать, чтобы не дать России и ее сообщникам адаптироваться к нашим возможностям