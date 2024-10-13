Встреча «Рамштайн» с участием лидеров стран не состоится в ближайшее время - СМИ

Заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн») с участием лидеров стран, не состоится в ближайшее время. Об этом пишет немецкий телеканал ZDF, передает УНН.

Детали

Ожидается, что на этой неделе президент США Джо Байден прибудет Германии с визитом, который ранее был отложен из-за урагана «Милтон».

Однако программа визита американского президента будет значительно сокращена и ограничена лишь одним днем - пятницей, 18 октября. Телеканал подчеркивает - это означает, что встречи в формате «Рамштайн» в ближайшее время не будет.

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

В то же время подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Отмечается, что пакет помощи от Германии, который должен был быть объявлен на заседании «Рамштайн» 12 октября, объявил канцлер Олаф Шольц на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу.

Скорее всего, дальнейшие решения в формате «Рамштайн» будут ожидаемы только после результатов выборов в США