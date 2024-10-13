Встреча «Рамштайн» с участием лидеров стран не состоится в ближайшее время - СМИ
Киев • УНН
Визит Байдена в Германию сокращен до одного дня, что делает невозможным проведение «Рамштайна». Дальнейшие решения в этом формате ожидаются только после выборов в США.
Заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн») с участием лидеров стран, не состоится в ближайшее время. Об этом пишет немецкий телеканал ZDF, передает УНН.
Детали
Ожидается, что на этой неделе президент США Джо Байден прибудет Германии с визитом, который ранее был отложен из-за урагана «Милтон».
Однако программа визита американского президента будет значительно сокращена и ограничена лишь одним днем - пятницей, 18 октября. Телеканал подчеркивает - это означает, что встречи в формате «Рамштайн» в ближайшее время не будет.
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В то же время подтверждения этой информации из других источников пока нет.
Отмечается, что пакет помощи от Германии, который должен был быть объявлен на заседании «Рамштайн» 12 октября, объявил канцлер Олаф Шольц на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу.
Скорее всего, дальнейшие решения в формате «Рамштайн» будут ожидаемы только после результатов выборов в США
Напомним,
Президент США Джо Байден все же планирует посетить Германию на следующей неделе, где может получить от президента Франка-Вальтера Штайнмайера высшую государственную награду ФРГ. Ранее визит Байдена в Берлин был отменен из-за мощности урагана Милтон.