Зустріч "Рамштайн" за участю лідерів країн не відбудеться найближчим часом - ЗМІ

Засідання контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") за участю лідерів країн, не відбудеться найближчим часом. Про це пише німецький телеканал ZDF, передає УНН.

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Очікується, що цього тижня президент США Джо Байден прибуде Німеччини з візитом, який раніше був відкладений через ураган "Мілтон".

Проте програма візиту американського президента буде значно скорочена і обмежена лише одним днем – п’ятницею, 18 жовтня. Телеканал підкреслює - це означає, що зустрічі у форматі "Рамштайн" найближчим часом не буде.

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Водночас підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

Зазначається, що пакет допомоги від Німеччини, який мав бути оголошений на засіданні "Рамштайну" 12 жовтня, оголосив канцлер Олаф Шольц на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю.

Найімовірніше, подальші рішення у форматі "Рамштайн" будуть очікувані лише після результатів виборів у США