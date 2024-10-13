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Зустріч "Рамштайн" за участю лідерів країн не відбудеться найближчим часом - ЗМІ

Київ • УНН

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Візит Байдена до Німеччини скорочено до одного дня, що унеможливлює проведення "Рамштайну". Подальші рішення у цьому форматі очікуються лише після виборів у США.

Зустріч "Рамштайн" за участю лідерів країн не відбудеться найближчим часом - ЗМІ

Засідання контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") за участю лідерів країн, не відбудеться найближчим часом. Про це пише німецький телеканал ZDF, передає УНН.

Деталі

Очікується, що цього тижня президент США Джо Байден прибуде Німеччини з візитом, який раніше був відкладений через ураган "Мілтон".  

Проте програма візиту американського президента буде значно скорочена і обмежена лише одним днем – п’ятницею, 18 жовтня. Телеканал підкреслює - це означає, що зустрічі у форматі "Рамштайн" найближчим часом не буде.

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Водночас підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

Зазначається, що пакет допомоги від Німеччини, який мав бути оголошений на засіданні "Рамштайну" 12 жовтня, оголосив канцлер Олаф Шольц на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю.

Найімовірніше, подальші рішення у форматі "Рамштайн" будуть очікувані лише після результатів виборів у США

- вважає кореспондент ZDF у Вашингтоні Ельмар Тевессен.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден все ж таки планує відвідати Німеччину наступного тижня, де може отримати від президента Франка-Вальтера Штайнмаєра найвищу державну нагороду ФРН. Раніше візит Байдена до Берліну був скасований через потужність урагану Мілтон.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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