Зеленський обговорив зі Стармером зустріч з рф у Стамбулі та законопроєкт щодо антикорупційної інфраструктури
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський у розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером обговорив переговори з рф у Стамбулі та підготовку законопроєкту для посилення правопорядку. Також йшлося про обмін полоненими та дипломатичну роботу з партнерами.
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові розповів прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру про вчорашні переговори з рф у Стамбулі і поінформував про підготовку законопроєкту, який посилить систему правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури, про що повідомив у четвер у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Дуже хороша й предметна розмова з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Подякував за лідерство Британії у форматі "Рамштайн" і нові санкції проти росії. Москва має відчувати ціну своєї агресії саме так, як вона на це заслуговує. Ця робота триватиме", - повідомив Зеленський.
Поінформував про вчорашню зустріч із російською стороною в Стамбулі, на якій вдалося домовитися про наступний обмін полоненими. Українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню, та запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня
Україна запропонувала російській стороні провести зустріч лідерів у серпні - Бевз 23.07.25, 22:13 • 2968 переглядiв
З його слів, обговорили й дипломатичну роботу з партнерами у Європі та Сполучених Штатах для посилення безпеки. "Дякую за незмінну підтримку", - зазначив він.
Поінформував про підготовку законопроєкту, який посилить систему правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури. Кір запропонував залучити експертів, які можуть бути корисними для довгострокової співпраці. Домовилися бути в контакті щодо цього питання
Рада може розглянути новий законопроєкт щодо антикорупційних відомств вже завтра: що відомо24.07.25, 11:55 • 1610 переглядiв
"Ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінності нормального життя, протидіяти будь-яким російським впливам і втручанням і робити все, щоб наша Європа стала сильнішою", - підсумував Президент.