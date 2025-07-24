Зеленський обговорив зі Стармером зустріч з рф у Стамбулі та законопроєкт щодо антикорупційної інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові розповів прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру про вчорашні переговори з рф у Стамбулі і поінформував про підготовку законопроєкту, який посилить систему правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури, про що повідомив у четвер у Telegram, пише УНН.

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"Дуже хороша й предметна розмова з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Подякував за лідерство Британії у форматі "Рамштайн" і нові санкції проти росії. Москва має відчувати ціну своєї агресії саме так, як вона на це заслуговує. Ця робота триватиме", - повідомив Зеленський.

Поінформував про вчорашню зустріч із російською стороною в Стамбулі, на якій вдалося домовитися про наступний обмін полоненими. Українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню, та запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня - написав Зеленський у соцмережах.

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З його слів, обговорили й дипломатичну роботу з партнерами у Європі та Сполучених Штатах для посилення безпеки. "Дякую за незмінну підтримку", - зазначив він.

Поінформував про підготовку законопроєкту, який посилить систему правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури. Кір запропонував залучити експертів, які можуть бути корисними для довгострокової співпраці. Домовилися бути в контакті щодо цього питання - повідомив Зеленський.

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"Ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінності нормального життя, протидіяти будь-яким російським впливам і втручанням і робити все, щоб наша Європа стала сильнішою", - підсумував Президент.