Зеленский обсудил со Стармером встречу с рф в Стамбуле и законопроект об антикоррупционной инфраструктуре

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре рассказал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру о вчерашних переговорах с рф в Стамбуле и проинформировал о подготовке законопроекта, который усилит систему правопорядка и гарантирует независимость и действенность антикоррупционной инфраструктуры, о чем сообщил в четверг в Telegram, пишет УНН.

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"Очень хороший и предметный разговор с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Поблагодарил за лидерство Британии в формате "Рамштайн" и новые санкции против россии. москва должна чувствовать цену своей агрессии именно так, как она этого заслуживает. Эта работа будет продолжаться", - сообщил Зеленский.

Проинформировал о вчерашней встрече с российской стороной в Стамбуле, на которой удалось договориться о следующем обмене пленными. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что должно быть прекращение огня, и предложила провести встречу на уровне лидеров до конца августа - написал Зеленский в соцсетях.

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По его словам, обсудили и дипломатическую работу с партнерами в Европе и Соединенных Штатах для усиления безопасности. "Спасибо за неизменную поддержку", - отметил он.

Проинформировал о подготовке законопроекта, который усилит систему правопорядка и гарантирует независимость и действенность антикоррупционной инфраструктуры. Кир предложил привлечь экспертов, которые могут быть полезными для долгосрочного сотрудничества. Договорились быть в контакте по этому вопросу - сообщил Зеленский.

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"Мы одинаково воспринимаем необходимость защищать ценности нормальной жизни, противодействовать любым российским влияниям и вмешательствам и делать все, чтобы наша Европа стала сильнее", - подытожил Президент.