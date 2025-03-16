Зеленський анонсував наступний "Рамштайн" в Брюсселі та нові гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський анонсував наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. Про це інформує УНН із посиланням на вечірнє відеозвернення Президента України Володимира Зеленського.

Міністр оброни (Рустем Умєров – ред.) поінформував і про організацію наступного "Рамштайну", готуємось до Брюсселя. Працюємо і над конкретною системою гарантій безпеки для України. Цього тижня була зустріч військових представників у Франції. Готується зустріч в Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки здійснюються - повідомив Президент України.

Володимир Зеленський також повідомив, що Умєров доповів про "виконання задач щодо ППО", зокрема ракет для систем IRIS-T, NASAMS та SAMP/T.

"Є хороші результати по контрактуванню артилерії – будуть додаткові снаряди для нашої армії", – додав Глава держави.

Нагадаємо

Міністр оборони Німеччини повідомив про ймовірне проведення наступної зустрічі "Рамштайну" наприкінці березня - на початку квітня. Рішення буде прийнято на зустрічі "Групи п'яти" в Парижі.

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